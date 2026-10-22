Rızayi, ABD gerginliği sürerse enerji piyasalarının 3 yıl istikrar bulmayacağını söyledi

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İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızayi, ABD ile gerginliğin devam etmesi durumunda enerji piyasalarının üç yıl boyunca istikrara kavuşmayacağı değerlendirmesinde bulundu.

ABD ile devam eden gerginliğe ilişkin Dropsite internet sitesine açıklama yapan Rızayi, İran'a karşı eylemlerin bir bedeli olduğunu söyledi.

Şartların oluşması durumunda diplomasiyi tercih edeceklerini dile getiren Rızayi, savaşın sürmesi durumunda ise ülkesinin karşılık vermeye devam etmek için gerekli araçlara sahip olduğunu ifade etti.

ABD ve İsrail ile yaşanan savaşlarda tüm yeteneklerini kullanmadıklarını iddia eden Rızayi, savaşın yoğunluğuna göre yeteneklerinin bazılarını devreye soktuklarını belirterek bir sonraki aşamaya hazır olduklarını savundu.

Mevcut durumun stratejik sonuçları olacağı değerlendirmesinde bulunan Rızayi, "Mevcut durumun devam etmesi, enerji piyasalarının önümüzdeki üç yıl boyunca istikrara kavuşmaması dahil olmak üzere stratejik sonuçlar doğuracaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA