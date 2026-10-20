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Riyad'daki 10. Geleceğe Yatırım Girişimi Forumu 2027'ye ertelendi

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Riyad'da 26-29 Ekim 2026'da düzenlenmesi planlanan 10. Geleceğe Yatırım Girişimi Forumu'nun 2027'ye ertelendiği açıklandı. Forum CEO'su Meha binti Meşari Al Suud, ertelemenin gerekçesini açıklamazken net tarihin yakında duyurulacağını belirtti.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bu ay düzenlenmesi planlanan 10. Geleceğe Yatırım Girişimi Forumu'nun 2027 yılına ertelendiği bildirildi.

Geleceğe Yatırım Girişimi Forumu CEO'su Meha binti Meşari Al Suud, yaptığı yazılı açıklamada, "Mirasın Gücü" temasıyla 26 - 29 Ekim 2026 tarihlerinde düzenlenmesi planlanan konferansın 10. edisyonunun 2027 yılına ertelendiğini duyurdu.

Kurumun son 10 yılda elde ettiği başarılara, stratejik ortaklıklarına ve ortak vizyonuna yakışan, küresel toplumun geleceğe yönelik hedeflerini yansıtan istisnai bir organizasyon düzenleme konusundaki kararlılığı ifade eden Al Suud, 2027'de gerçekleştirilecek konferansın net tarihine ilişkin açıklamanın ise yakında yapılacağını belirtti.

Bazı uluslararası basın kuruluşlarında erteleme kararının Riyad'a yönelik Husi saldırılarıyla bağlantılı olabileceğine ilişkin haberler yer alırken, forum yönetiminin açıklamasında ise ertelemenin gerekçesine dair herhangi bir yorum yapılmadı.

Kaynak: AA
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