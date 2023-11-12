Reyhanlı'da 5 Kilo Esrar Ele Geçirildi, Bir Kişi Tutuklandı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yapılan operasyonda, bir ikamette 5 kilo 20 gram kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslardan biri tutuklandı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 5 kilo 20 gram kubar esrar ele geçirilirken, bir kişi tutuklandı.

Reyhanı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bugün ilçede bir ikamette uyuşturucu satıldığı bilgisine ulaştı. Polisin baskın yaptığı ikamette yapılan aramada, 5 kilo 20 gram kubar esrar ele geçirildi. Operasyonun ardından gözaltına alınan A.G. (22) ve H.D. (25) isimli şahıslar adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, E.D. (25) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - HATAY