BMGK Kararıyla Mal Varlıkları Donduruldu

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) kararı çerçevesinde mal varlıkları dondurulan kişi ve kurumların listesinde değişiklik yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1718 (2006) Sayılı ve Müteakip Kararları ile 2231 (2015) Sayılı Kararının Uygulanması Hakkındaki 24/2/2021 Tarihli ve 3578 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki EK-5 Sayılı Listede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar" başlıklı Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı.

Buna göre, karar kapsamındaki mal varlığının dondurulması kararı alınan kişi ve kuruluşlar listesinde değişiklik yapılmasına ilişkin ekin yürürlüğe konulmasına 7262 sayılı Kitli İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine dair kanunun 2'nci ve 3'üncü maddeleri gereğince karar verildi.

Yayımlanan 1 Ekim 2025 tarihli ve 10438 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki çerçevesinde, bahsi geçen EK-5 sayılı listeye kararda yer alan kişi ve kuruluşlar eklendi.

Kararda, mal varlıkları dondurulan kişi ve kuruluşların, söz konusu kararlara karşı 7262 sayılı kanunun 2'nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca BMGK'ye iletilmek üzere Denetim ve İşbirliği Komisyonuna başvurabileceği ifade edildi.

Kararın, yayımlandığı 1 Ekim 2025'ten itibaren yürürlüğe gireceği ve hükümlerinin Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütüleceği kaydedildi.

Hakkında mal varlığının dondurulması kararı alınan kişiler şu şekilde sıralandı:

"Dawood Agha-Jani, Amir Moayyed Alai, Behman Asgarpour, Mohammad Fedai Ashiani, Abbas Rezaee Ashtiani, Haleh Bakhtiar, Morteza Behzad,Seyyed Hussein Hosseini, Ali Hajinia Leilabadi, Hamid-Reza Mohajerani, Jafar Mohammadi, Ehsan Monajemi, Houshang Nobar,Mohammad Qannadi, Amir Rahimi, Javad Rahiqi, Abbas Rashidi, M. Javad Karimi Sabet, Seyed Jaber Safdari ve Ghasem Soleymani."

Mal varlığı dondurulanlar arasında yer alan kuruluşlar ise şunlar:

"İran Atom Enerjisi Kurumu, Bank Sepah ve Bank Sepah International, İsfahan Nükleer Yakıt Araştırma ve Üretim Merkezi (NFRPC) ve İsfahan Nükleer Teknoloji Merkezi (ENTC), First East Export Bank, İrano Hind Shipping Company, Irisl Benelux NV, Jabber İbn Hayan, Karaj Nükleer Araştırma Merkezi, Kavoshyar Company, Mesbah Energy Company, Modern Industries Technique Company, Novin Energy Company, Tarım ve Tıp Nükleer Araştırma Merkezi, Pars Trash Company, Pishgam Energy Industries, South Shipping Line İran ve Tamas Company."