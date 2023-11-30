Resmi Anaokullarında Eğitim Ücretsiz, Ama İzmir'de Özbakım İçin Aylık 375-980 TL Arası "Katkı Payı" İstenecek

İzmir Valiliği, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yönetmeliğine göre ücretsiz olan okul öncesi eğitim hizmeti veren resmi eğitim kurumlarında; “özbakım süreçlerini desteklemek için katkı payı” alınacağını bildirdi. Vali Süleyman Elban’ın da ‘olur’ verdiği İl Milli Eğitim Tespit Komisyonu’nun kararına göre 2024 yılında velilerden aylık 375-980 TL arasında değişen “katkı payı” alınacak.

SULTAN EYLEM KELEŞ

İzmir Valiliği, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yönetmeliğine göre ücretsiz olan okul öncesi eğitim hizmeti veren resmi eğitim kurumlarında; "özbakım süreçlerini desteklemek için katkı payı" alınacağını bildirdi. Vali Süleyman Elban'ın da 'olur' verdiği İl Milli Eğitim Tespit Komisyonu'nun kararına göre 2024 yılında velilerden aylık 375-980 TL arasında değişen "katkı payı" alınacak.

Önceki Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Mayıs ayında "2023-2024 eğitim öğretim yılında okul öncesi eğitim fiyatlarının tamamını kaldırıyoruz. Türkiye'nin hiçbir noktasında; ister tam gün, ister yarım gün eğitim yapsın, hiçbir ad altında okul öncesi eğitimden kesinlikle ücret alınmayacak" açıklamasını yaptı.

Ancak İzmir Valiliği'nin, kentteki resmi anaokulları için velilerden katkı payı ücreti alınması için yazı gönderdiği ortaya çıktı.

ANKA Haber Ajansı'nın edindiği bilgiye göre; Vali Süleyman Elban'ın da 'olur' verdiği katkı payı yazısı İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi imzasıyla valiliğe sunuldu. Vali Yardımcısı Fatih Kızıltoprak'ın da uygun bularak onaya sunması üzerine Vali Elban'ın onay verdiği yazı şöyle:

"ÖZBAKIM İÇİN KATKI PAYI ALINIR"

"Milli Eğitim Bakanlığı Okun Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'nin bazı maddelerinde değişiklik yapılması nedeniyle ilgi yönetmeliğin 67. Maddesinde 'Okul öncesi eğitim hizmeti resmi okul öncesi eğitim kurumlarında ücretsizdir. Ancak okul öncesi eğitim kurumlarında çocukların okulda geçirdikleri süredeki temel ihtiyaçlarını, öz bakım süreçlerini ve eğitim programının uygulanmasını desteklemek amacıyla katkı payı alınır. Alınacak bu ücret tespit komisyonunca nisan ayında tespit edilir' denilmektedir. Söz konusu yönetmeliğin geçici madde 2-1.fıkrası hükümleri ve ilgi (b) komisyon kararlarının ilgi (a) yönetmelik doğrultusunda 2023/2024 eğitim öğretim yılında ilimizde bulunan okul öncesi eğitim kurumlarında uygulanması müdürlüğümüzce uygun görülmektedir."

375 TL ile 980 TL ARASINDA

Valilik yazısında "ilgi" olarak yer alan Okulöncesi Eğitim Kurumlarında Katkı Payı Tespit Komisyonu Tutanağı" da 20 Ekim 2023'te düzenlendi. MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü'nün 17 Ekim 2023 tarihli yazısı üzerine komisyonun toplandığı belirtilen yazıda, İl Milli Eğitim Müdürü Yahşi, yardımcısı İbrahim Doğru ve Milli Eğitim Şube Müdürü Nedim Sıtkı Şatır'ın imzası bulunuyor. Oybirliğiyle alınan bu karara göre; 2023-2024 döneminde aylık ücretler resmi bağımsız anaokullarında; yemeksiz 600 TL, yemekli ise 980 TL olarak belirlendi. İlkokul, ortaokul ve lise bünyesindeki anasınıflarında ise bu aylık ücretler 375-750 TL olarak belirlendi. Mesleki ve teknik Anadolu lisesi bünyesindeki uygulama sınıflarının aylık ücreti de 600 ila 980 TL olacak.

Döner sermayeli okullarda ise oluşan başka gider olduğunda bunu da okul komisyonları belirleyerek bu aylık ücretlere ilave edecek.

ŞEHİT ÇOCUKLARINA ÜCRETSİZ

Yine komisyon kararına göre durumlarını belgelendirmek şartıyla şehit, harp malulü ve muharip gazi çocuklarının yanı sıra okul öncesi kontenjanının 1/10'u oranındaki yoksul aile çocuklarından da ücret alınmayacak. Bu durumdaki çocuklardan da engelli olanlara öncelik tanınacak.