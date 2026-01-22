Milli Yol Partisi Genel Başkanı Çayır: "Birtakım Grupların Bayrağımızı Dalgalanmaktan Alıkoymak İçin Yaptıkları Kötülüğe Karşı Sesimizi Yükseltiyoruz"

(ANKARA) - Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, Nusaybin–Kamışlı sınır hattında Türk bayrağına yönelik saldırıya ilişkin, "Bu bayrak Türk'ün, Kürt'ün, bu ülkede yaşayan Arap'ın, Çerkez'in bayrağıdır. Bu bayrak bu milletin yüreğidir, aklıdır ve geleceğidir. Onun için kimi olayları bahane ederek, içeride ve dışarıdaki kışkırtmalarla yola çıkan birtakım grupların bayrağımızı dalgalanmaktan alıkoymak için, yerlere düşürmek için yaptıkları bu kötülüğü, bu insafsızlığı ve aşağılık durumu kınamanın ötesinde onlara hadlerini bildirmek üzere sesimizi yükselttiğimizi herkesin bilmesini istiyorum" dedi.

Çayır, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sözlerine, İstiklal Marşı'nın dizelerini okuyarak başlayan Çayır, Nusaybin-Kamışlı sınır hattında Suriye tarafındaki terör örgütü YPG yandaşları tarafından Türk bayrağına yönelik gerçekleştirilen saldırıya ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

"Bayrak hayatımız, bayrak ruhumuz, bayrak idealimiz, bayrak mazimiz, bayrak istikbalimizdir, bayrak Türk milletidir, bayrak Çanakkale'dir, bayrak İstiklal Harbi'dir. Bu bayrak Türk'ün, Kürt'ün, bu ülkede yaşayan Arap'ın, Çerkez'in bayrağıdır. Bu bayrak bu milletin yüreğidir, aklıdır ve geleceğidir. Onun için kimi olayları bahane ederek, içeride ve dışarıdaki kışkırtmalarla yola çıkan birtakım grupların, bayrağımızı dalgalanmaktan alıkoymak için, yerlere düşürmek için yaptıkları bu kötülüğü, bu insafsızlığı ve aşağılık durumu kınamanın ötesinde onlara hadlerini bildirmek üzere sesimizi yükselttiğimizi herkesin bilmesini istiyorum.

"Birileri hadlerini ve hudutlarını bilmek zorundadırlar"

Siz hem bu ülkede yaşayacaksınız hem bu ülkede doyup geleceğinizi kuracaksınız hem bu ülkenin bütün nimetlerinden faydalanacaksınız, sonra bağımsızlığımızın ve birlikteliğimizin simgesi olan ruhumuz ve varlığımız olan bir bayrağı aşağı doğru çekip ayaklarınızın altına alacaksınız. Bunu hiçbir Türk, hiçbir Kürt, bu ülkede yaşayan hiçbir farklı unsur kabul etmez. Türk milleti bu konuda hassasiyetle ayaktadır. Birileri hadlerini ve hudutlarını bilmek zorundadırlar.

Şu anda ABD'nin Suriye politikasında yapılan değişiklikler neticesinde birtakım harita değişikliklerini görmektesiniz. ABD, 'Suriye'nin kuzeyine dokunmayın. SDG, PKK benim müttefikimdir, onlara yapılan saldırılar bana yapılmıştır' deseydi şu an haritalar bu şekilde olabilir miydi? Şara'nın bağımsız olduğunu söyleyebilir misiniz? Üzülerek ifade ediyorum bir Türk milliyetçisi olarak, bu ülkeye aşık olarak, bu ülkenin istikbalini her şeyin üstünde tutan bir insan olarak söylüyorum; bu emperyal güçlerin ne dostluğu ne düşmanlığı bellidir. Onun için kendisine en sadık insanı seçerler. Kendi çıkarlarını koruyacak en uçtaki insanları seçerler. Onlarla iş tutarlar ve onları himaye ederler. Onları bazen devlet başkanları, bazen bakan yaparlar, bazen teröristler kılığında kendilerinden müttefik edinirler. Amerika'nın ahvali budur.

"Suriye'nin huzuru, Türkiye'nin huzurudur"

Şu gerçeği bütün herkesin bilmesi lazım. Suriye'nin toprak bütünlüğü, Türkiye'nin toprak bütünlüğüdür. Suriye'nin güvenliği, Türkiye'nin güvenliğidir. Suriye'nin huzuru, Türkiye'nin huzurudur. Suriye'deki sosyal barış, Türkiye'nin barışıdır. Bu gerçekle hareket etmeyen akıl yolda kalır. Hepimizi perişan eder. O sebeple bas bas bağırdık. Bugün değil, yıllardır söylüyoruz; Suriye, Irak, İran karıştığında bunun sadece dumanları bize gelmekle kalmaz, ateşi de gelir. Suriye'nin, İran'ın ve Irak'ın toprak bütünlüğüne Türkiye'nin hassasiyetle bakması gerekmektedir."

"Şu an Türkiye'nin yüzde 1 nüfusu yüzde 24 gelirini yiyor"

Ekonomi politikalarını eleştiren Çayır, "Şu an Türkiye'nin yüzde 1 nüfusu yüzde 24 gelirini yiyor. Bunu tersine çevirin yanınızda yer alalım. Siyaseti bırakalım. Siyaset etme sebeplerimiz ortadan kalksın. Emekliye para yok, değil mi? 'Emekliye para yok' diyorlar. Emekliye Türkiye gayri safi yurt dışı hasılasının yüzde kaçını veriyor biliyor musunuz? Yüzde 4'ünü veriyor. Almanya kaçını veriyor? Yüzde 10'unu veriyor. Yunanistan kaçını veriyor? 15'ini veriyor. OECD ülkeleri toplam yüzde kaçını veriyor? 10,5 veriyor. Türkiye yüzde 4'ünü veriyor. İşte 'para nerede, nereden bulacağız' diyenlere Milli Yol Partisi direkt adres gösteriyor. Türkiye'deki yüzde 1 nüfus, yüzde 24'ünü değil de yüzde 20'sini alsa emeklinin maaşı 40 bin lira oluyor. Uyanıklar" dedi.