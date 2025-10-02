Refik Özen'den BUSKİ'ye Su Kesintisi Eleştirisi

AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraki Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresince (BUSKİ) başlatılan planlı su kesintilerini eleştirdi.

Özen, yaptığı yazılı açıklamada, Bursa Büyükşehir Belediyesinin göreve başladığında Çınarcık İçme Suyu Projesi'ni durdurduğunu belirtti.

"Kredisi onaylanmış, finansman sorunu olmayan Çınarcık İçme Suyu Projesini durdurmasaydınız bugün Bursa'ya ilk kez yaşattığınız su kesintilerini yaşamamış olurduk." ifadesini kullanan Özen, 17 Ağustos 2023'te isale hattı, 7 Eylül 2023'te de arıtma tesisi ihalelerinin yapıldığını ve sözleşmelerin imzalandığını aktardı.

İnşaata 8 Kasım 2023'te başlandığının bilgisini veren Özen, "Eylül 2025'te de projeyi bitirip hayata geçirecek ve Bursa'nın içme suyu problemini çözmüş olacaktık ama göreve gelir gelmez bu hayati projeyi durdurarak maalesef bugün Bursa'ya su kesintileriyle bir ilki yaşattınız." değerlendirmesinde bulundu.