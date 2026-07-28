ŞİÖ’nün 25 Yılı: Yeni Fırsatlar ve Küresel Vizyon Raporu Bişkek’te Tanıtıldı

BİŞKEK, 28 Temmuz (Xinhua) -- Xinhua Haber Ajansı'na bağlı Xinhua Enstitüsü tarafından hazırlanan rapora göre, Shanghai İşbirliği Örgütü, son yüzyılda benzeri görülmemiş hızda yaşanan küresel değişimler karşısında yeni ve önemli kalkınma fırsatlarıyla karşı karşıya bulunuyor.

"Eşitlik ve Adaletin Korunması ve Küresel Yönetişimin İyileştirilmesi: Shanghai İşbirliği Örgütü'nün Başarıları, Fırsatları ve Geleceği" başlıklı rapor, pazartesi günü Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te yayımlandı.

Raporda, Shanghai İşbirliği Örgütü'nün kuruluşundan bu yana geçen 25 yılda elde ettiği öncü ve tarihi başarılar sistematik biçimde değerlendirilirken, mevcut uluslararası konjonktürde örgüt bünyesindeki geniş işbirliği fırsatları da derinlemesine analiz ediliyor. Raporda ayrıca ortak geleceğe sahip bir Shanghai İşbirliği Örgütü topluluğu inşa edilmesinin geniş perspektifi ve küresel önemi kapsamlı şekilde ele alınıyor.

Rapora göre Shanghai İşbirliği Örgütü, coğrafi kapsamı ve kapsadığı nüfus bakımından dünyanın en büyük bölgesel uluslararası örgütü konumunda.

Raporda, örgütün yıllar boyunca eşitlik ve adaleti savunduğu, kurumsal çerçevesini geliştirdiği ve karşılıklı güven, karşılıklı fayda, eşitlik, istişare, medeniyetlerin çeşitliliğine saygı ile ortak kalkınma arayışını esas alan Shanghai Ruhu'nu hayata geçirdiği ifade ediliyor.

Raporda ayrıca, Shanghai İşbirliği Örgütü'nün dünya barışı ve kalkınmasının teşvik edilmesi ile uluslararası eşitlik ve adaletin korunmasında önemli bir güç haline geldiği belirtiliyor.

Rapora göre örgütün önümüzdeki on yılda kalkınma stratejileri, bağlantısallık, yeşil dönüşüm, finansal inovasyon, güvenlik işbirliği ve halklar arası etkileşim gibi kilit alanlarda işbirliğini genişletmesi ve daha fazla birlik, koordinasyon, dinamizm ve etkinlik vadeden yeni bir yüksek kaliteli kalkınma aşamasına girmesi bekleniyor.

Raporda, örgüte üye devletlerin ortak geleceğe sahip bir Shanghai İşbirliği Örgütü topluluğunun inşasını hızlandırmada öncü rol oynamayı sürdüreceği, aynı zamanda daha adil ve eşitlikçi bir uluslararası düzenin kurucuları ve yeni bir uluslararası ilişkiler modelinin örnekleri olma yönünde çalışacakları vurgulanıyor.

Raporda, üye devletlerin küresel meselelerde örgütün sorumluluk ve kararlılığını daha da ortaya koyacağı, örgütün kendi içindeki uyumunu ve uluslararası etkisini güçlendireceği, daha adil ve eşitlikçi bir küresel yönetişim sisteminin inşasına katkıda bulunacağı ve insanlık için ortak geleceğe sahip bir topluluğun inşası doğrultusunda tüm taraflarla birlikte çalışacağı belirtiliyor.

Raporun tam metni, Çince, İngilizce, Rusça ve Kırgızca dillerinde ilgili internet siteleri, dergiler, sosyal medya platformları ve diğer kanallar aracılığıyla dünya genelinde yayımlandı.

Kaynak: Xinhua