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Ramazan Bayramı tatilinde trafik yoğunluğu

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Ramazan Bayramı tatilini memleketleri ya da tatil beldelerinde geçiren sürücülerin dönüşe geçmesiyle Kuzey Marmara ve Anadolu otoyolları ile D-100 kara yolunda hareketlilik arttı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun İzmit'teki tüneller bölgesinde hasarlı trafik kazaları, zaman zaman İstanbul yönünde trafik yoğunluğunda artışa neden oluyor.

Anadolu Otoyolu'nun Gültepe ve Bekirdere mevkileri ile D-100 kara yolunun İzmit kent merkezinden geçen kesiminde akıcı yoğunluk yaşanıyor.

Sakarya'da Anadolu ve Kuzey Marmara otoyollarının İstanbul istikametinde akıcı yoğunluk gözleniyor.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesimi İstanbul yönünde Gerede bağlantı yolu, Dörtdivan, Yeniçağa, Köroğlu rampaları, Rüzgarlı, Çaydurt, Bolu-Doğu gişeleri ile Dağkent kesimindeki trafik yoğunluğu sürüyor.

Abant Kavşağı ve Bolu Dağı Tüneli kesimlerinde de yoğunluk devam ediyor, Gerede-Karadeniz bağlantı yolunda trafik akışı zaman zaman yavaşlıyor.

D-100 kara yolu Bolu kesimi Yeniçağa gişelerinde Zonguldak ve çevre illerden dönen tatilciler nedeniyle yoğunluk oluşurken Çaydurt ve kent merkezi ile Dağkent mevkilerinde trafik akıcı yoğunlukta seyrediyor.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde de Kaynaşlı, Düzce, Gölyaka gişeleri, Küçük ve Büyük Melen mevkileri ile Gümüşova rampalarında araçlar, İstanbul istikametinde yavaş ilerliyor.

Öte yandan Karadeniz kentlerini Anadolu Otoyolu'na bağlayan D-100 kara yolunun Karabük kesiminde de yoğunluk oluşuyor.

Dönüş yoluna geçen sürücüler, D-100 kara yolunun Eskipazar ilçesi sınırlarındaki 13 kilometrelik bölümde yoğunluğa neden oluyor.

Karayolları, polis ve jandarma ekipleri, yer yer araç kuyruğu oluşan güzergahlarda ulaşımın aksamaması için denetimlerine devam ediyor.

Kaynak: AA / Güncel

Ramazan Bayramı İstanbul Marmara trafik Yaşam Güncel Haberler

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