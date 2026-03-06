Haberler

Trakya'da ramazan ayı dolayısıyla gıda satışı yapan işletmeler denetlendi

Trakya'da ramazan ayı dolayısıyla gıda satışı yapan işletmeler denetlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'de ramazan ayı dolayısıyla gıda satış yapan işletmelere yönelik kapsamlı denetimler gerçekleştirildi. Ekipler hijyen koşullarını, son tüketim tarihlerine, etiket ve fiyat kontrollerini inceledi.

Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde ramazan ayı dolayısıyla gıda satışı yapan işletmeler denetlendi.

Edirne'de İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı ekipler, fırınlar ve unlu mamul üretim işletmeleri başta olmak üzere gıda üretimi, toplu tüketim ve satış yapılan işletmelerde kapsamlı kontroller gerçekleştirdi.

Ekipler restoranların soğuk hava depolarını da denetledi.

Satışı yapılan ürünlerin bandrolleri, son kullanma tarihleri, hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı ve işletmelerin satış belgeleri kontrol edildi.

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de market, restoran ve fırınlarda denetimler yaptı.

Ürünlerin son tüketim tarihi, hijyen koşulları ve muhafaza şartlarını kontrol eden ekipler, ürünlerin etiket ve kasa fiyatlarını da karşılaştırdı.

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ise zincir marketlerde fahiş fiyat ve etiket denetimi gerçekleştirdi.

Marketlerde temel gıda ve temel ihtiyaç ürünlerine yönelik etiketleri inceleyen ekipler, kasap, fırın, pastane ve unlu mamuller üretimi yapan iş yerlerini de denetledi.

İşletme sahipleri ve personel de gıda güvenliği ile hijyen konularında bilgilendirildi.

Kaynak: AA / Cihan Demirci
Savaşta yeni aşamaya geçildi! Sürpriz silah devreye giriyor

Savaşta yeni aşamaya geçildi! Sürpriz silah devreye giriyor
3 ABD uçağının düştüğü ülkede bir ABD savaş jeti daha düşürüldü

Kuveyt'te neler oluyor? Bir jet daha düşürüldü, bomba bir iddia var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okul önünde öldürdü, ifadesinde böyle kurtarmaya çalıştı

Okul önünde öldürdü, ifadesinde böyle kurtarmaya çalıştı
Savaşta bir ilk! Düşmanın en ölümcül silahını çalıp cepheye sürdüler

Savaşta bir ilk! Düşmanın en ölümcül silahını çalıp cepheye sürdüler
İspanya'dan Türkiye'ye düşen füzeyle ilgili bomba açıklama: Bilgiyi biz sağladık

Türkiye'ye düşen füze için İspanya'dan gündem yaratacak açıklama
Yazışmaları paylaştı: Müşterisinden kadın sigortacıya ahlaksız teklif

Yazışmaları paylaştı: Müşterisinden kadın sigortacıya ahlaksız teklif
Okul önünde öldürdü, ifadesinde böyle kurtarmaya çalıştı

Okul önünde öldürdü, ifadesinde böyle kurtarmaya çalıştı
Tel Aviv hayalet şehre dönüştü

Netanyahu'nun gizlemeye çalıştığı yıkım! Tel Aviv böyle görüntülendi
Azerbaycan ikna olmuyor! İran'la tüm ilişkilerini kestiler

Azerbaycan ikna olmuyor! İran'la tüm ilişkilerini kestiler