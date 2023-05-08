Quincy Enstitüsü: ABD'nin Askeri Hamleleri Somali'de Şiddeti Tırmandırıyor

NEW YORK, 8 Mayıs (Xinhua) -- Quincy Sorumlu Devlet Yönetimi Enstitüsü, Somali'deki çatışmanın kısa süre içinde sonlanacağına dair hiçbir belirti olmadığını vurgulayarak, Biden yönetiminin Amerika'nın bitmek bilmeyen savaşlarına son vermeye yönelik açıklamalarına rağmen...

Somali'nin başkenti Mogadişu'da Eş Şebab militanlarının saldırısına uğradığı düşünülen binanın dışında devriye gezen güvenlik güçleri, 21 Şubat 2023. (Fotoğraf: Hassan Bashi/Xinhua)

NEW YORK, 8 Mayıs (Xinhua) -- Quincy Sorumlu Devlet Yönetimi Enstitüsü, Somali'deki çatışmanın kısa süre içinde sonlanacağına dair hiçbir belirti olmadığını vurgulayarak, Biden yönetiminin Amerika'nın bitmek bilmeyen savaşlarına son vermeye yönelik açıklamalarına rağmen ABD'nin Somali'de savaşmaya devam ettiğini belirtti.

Enstitü Cuma günü yayımlanan makalesinde, yeni Savaş Projesinin Maliyeti raporuna atıf yaparak ABD ordusunun müdahale, yardım ve eğitim yoluyla Somali'deki Eş Şebab militan grubuyla olan savaşın devam etmesine katkıda bulunduğunu belirtti.

Raporda "ABD politikası, ülkeyi barış ve istikrara yaklaştırmak yerine çatışmanın itici güçlerinden biri haline geldi" ifadeleri kullanıldı.

"ABD, Somali'de çatışmaya katkıda bulunmakla kalmayıp Somali'deki çatışmanın kaçınılmaz şekilde devamının da ayrılmaz bir parçası haline geldi" ifadelerine yer veren rapora göre, ABD'nin Somali'de dikkate değer bir güvenlik çıkarı da bulunmuyor.

Quincy Enstitüsü'ne göre mevcut ABD politikası, Somali'nin güvenlik sorunlarını hafifletmek yerine şiddetlendiriyor.

Enstitü "Biden yönetimi en azından Somali'deki savaşa ABD'nin doğrudan dahil olmasına son vermelidir" dedi.