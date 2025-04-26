Putin ve Trump'ın Temsilcisi Arasında Yapıcı Görüşme

MOSKOVA, 26 Nisan (Xinhua) -- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'da ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuri Ushakov, cuma günü gerçekleşen görüşmelerin Rusya ve Ukrayna temsilcileri arasında doğrudan müzakerelerin yeniden başlatılması olasılığına odaklandığını ve toplantının hem Ukrayna hem de diğer uluslararası konularda Rusya ve ABD'nin pozisyonlarının daha da uyumlu hale getirilmesine yardımcı olduğunu söyledi.

Görüşmeleri yapıcı ve faydalı olarak nitelendiren Ushakov, Moskova ve Washington arasındaki diyaloğun çeşitli düzeylerde devam edeceğini de sözlerine ekledi.

Putin ve Witkoff'un Kremlin'de gerçekleştirdiği görüşme üç saat sürdü. Toplantıya Ushakov'un yanı sıra, Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı ve Rusya Devlet Başkanlığı'nın yabancı ülkelerle ekonomik işbirliğinden sorumlu özel temsilcisi Kirill Dmitriev de katıldı.

Witkoff'un cuma günü sabah saatlerinde Moskova'ya geldiği bildirildi.