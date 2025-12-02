Haberler

Putin, Trump'ın danışmanı Witkoff ve damadı Kushner ile bir araya geldi

Putin, Trump'ın danışmanı Witkoff ve damadı Kushner ile bir araya geldi
Güncelleme:
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner ile Ukrayna konusunu ele almak üzere bir araya geldi. Görüşme, Kremlin Sarayı'nda gerçekleştirildi ve basına kapalı olarak devam etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner ile Ukrayna meselesini görüşmek üzere bir araya geldi.

Kremlin'den servis edilen videoda, Putin'in, Kremlin Sarayı'nda Witkoff ile birlikte Kushner'i kabul etmesi yer aldı.

Görüşmede, Rus tarafından Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in uluslararası ekonomik işbirliğinden sorumlu özel temsilcisi Kiril Dmitriyev hazır bulundu.

Putin'in, görüşmenin başında Witkoff ile Moskova hakkında sohbet ettiği görüldü.

Görüşme, basına kapalı olarak devam etti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Witkoff'un ziyaretine ilişkin, "(ABD tarafı), Ukrayna tarafıyla birkaç hafta boyunca çok yoğun bir çalışma yürüttüler ve tabiri caizse Trump'ın çözüm planının bir versiyonunu hazırladılar. Bunun, barış yolunda, barışçıl bir çözüm yolunda çok önemli bir adım olacağından hiç şüphemiz yok." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA / Ali Cura - Güncel
