Putin ve Hindistan Ulusal Güvenlik Danışmanı Doval Moskova'da Görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Hindistan Ulusal Güvenlik Danışmanı Ajit Doval ile Kremlin'de bir araya geldi. Görüşmeye dair detaylar paylaşılmadı. Bu görüşme, ABD'nin Hindistan'a ek gümrük vergisi uygulama kararnamesinin ardından gerçekleşti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Hindistan Ulusal Güvenlik Danışmanı Ajit Doval ile bir araya geldi.

Kremlin'den yapılan açıklamada, Putin ile Doval'ın başkent Moskova'daki Kremlin Sarayı'nda görüştüğü bildirildi.

Açıklamada, görüşmeye ilişkin detay paylaşılmadı.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'dan petrol alımını sürdürmesine yanıt olarak Hindistan'a yüzde 25 oranında ek gümrük vergisi uygulanmasının öngörüldüğü kararnameyi dün imzalamıştı.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı, Trump'ın kararını "talihsiz" olarak nitelemişti.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Güncel
