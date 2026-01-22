Rusya ve Filistin devlet başkanları, Gazze'deki durumu görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Gazze Şeridi'ndeki durumu ele aldı.

Rusya'yı ziyaret eden Abbas, Putin ile başkent Moskova'da bir araya geldi.

Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Putin, Filistin ile ilişkilerin derin kökleri olduğunu belirterek, "İlişkilerimiz, bölgedeki zorluklara rağmen gelişiyor. İkili ticaret hacmi küçük ancak bunun artma yönelimi var. İkili ticaret hacmi üç kat arttı." değerlendirmesinde bulundu.

Putin, Filistin Devleti'nin kurulmasının önemine işaret ederek, "Rusya'nın Filistin meselesinin çözümüne ilişkin yaklaşımı ilkeli ve konjonktüre bağlı değil. Filistin Devleti'nin kurulması ve tam olarak işlemesi ancak Orta Doğu'daki sorunun çözümüne yol açabilecek." ifadelerini kullandı.

Gazze'deki duruma değinen Putin, Rusya'nın oraya 800 bin ton yardım sağladığı bilgisini paylaştı.

Abbas ile Filistin meselesinin çözüm sürecini ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze barış planı çerçevesinde "Barış Kurulu"nun oluşturulmasına yönelik inisiyatifini ele alacağını kaydeden Putin, Gazze'nin yeniden inşası için ABD'de dondurulan Rus varlıklarından 1 milyar doları Barış Kuruluna göndermeyi planladıklarını söyledi.

Putin, "Bunun mümkün olduğunu düşünüyorum. Amerikan yönetiminin temsilcileriyle bu konudaki seçenekleri daha önce ele almıştık. Bugün de Moskova'da bu konu üzerine istişareler planlandı." dedi.

"Filistin halkı topraklarına bağlı"

Filistin Devlet Başkanı Abbas da Rusya'nın ülkeleri için büyük dost olduğunu belirterek, "Rusya, Filistin halkını siyasi ve diplomatik düzeyde destekliyor ve yanında yer alıyor. Sağlanan ekonomik destek de büyük öneme sahip." değerlendirmesini yaptı.

Ülkesindeki duruma değinen Abbas, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İsrail'in işgali, Gazze Şeridi, Batı Şeria ve Kudüs'te yıkımlara yol açtı. Gazze'de ölü ve yaralı sayısı 260 bine ulaştı. Batı Şeria'da binlerce yaralı var. Yıkımlar feci boyutta. Gazze Şeridi neredeyse tamamen yıkıldı. Altyapının yüzde 85'i yıkıldı ancak buna rağmen Filistin halkı topraklarına bağlı. Amerikalılar ve İsraillilerin, Filistinlileri yerinden etme yönündeki girişimlerine kesinlikle karşıyız. Filistin halkı, bedeli ne olursa olsun topraklarını terk etmeyecek."

Barışa ihtiyaç duyduklarını dile getiren Abbas, bunun Birleşmiş Milletler'in (BM) kararları çerçevesinde sağlanması gerektiğini, bu konuda Rusya ile çalışmaya hazır olduklarını vurguladı.