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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin'de ABD ve Çin liderleriyle gerçekleştireceği üçlü görüşmeden önemli faydalar beklediğini söyledi.

Putin, Çin'in Şıncın şehrinde düzenlenen Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) CEO Zirvesi'nde konuştu.

Küresel ekonomideki ağırlığın Asya-Pasifik bölgesine kaydığını belirten Putin, bölgenin dünya ekonomisinin merkezi ve en önemli sanayi ve teknoloji üssü haline geldiğini vurguladı.

Putin, APEC ülkelerinin küresel Gayri Safi Yurt İçi Hasılanın (GSYH)??????? yüzde 60'ından fazlasını ve dünya mal ticaretinin yüzde 50'sini oluşturduğuna dikkati çekerek, gelişmekte olan Asya ülkelerinin küresel ekonomide giderek daha fazla söz sahibi olduğunu ifade etti.

Bazı ülkelerin ekonomik büyüme kaydeden rakiplerini engellemeye çalıştığını dile getiren Putin, yaptırımların, gümrük tarifelerinin ve ihracat kısıtlamalarının artık ülkelerin ekonomik gelişimini tamamen durduramadığını söyledi.

Rusya'nın da kapsamlı yaptırımlarla karşı karşıya kaldığını anlatan Putin, "Son üç yılda Rusya'nın GSYH'si yüzde 10'dan fazla arttı ve büyümeye devam ediyor." dedi.

Putin, Rusya'nın ihracatında dolar ve avronun payının 2021'de yüzde 85 seviyesindeyken bugün yüzde 9'a gerilediğini belirterek, ülkesinin uluslararası ödemelerin gerçekleştirilmesini sağlayan alternatif finansal mekanizmalar geliştirdiğini kaydetti.

Avrupa Birliği'nin (AB) Rus enerji kaynaklarından vazgeçmesinin ekonomik sonuçlarına da değinen Putin, Avrupa'nın "sanayi potansiyelini ve uluslararası rekabet gücünü" kaybettiğine dikkati çekti.

Rusya'nın Asya-Pasifik ülkeleriyle ekonomik ilişkilerinin güçlendiğini anlatan Putin, bölgenin Rusya'nın toplam dış ticaretindeki payının 2014'te yüzde 25'in üzerindeyken bugün yüzde 53'e ulaştığını bildirdi.

Putin, bölge ülkeleriyle ulaştırma ve lojistik alanlarındaki işbirliğini geliştirmek istediklerini vurgulayarak, Trans Sibirya ve Baykal-Amur demir yollarının modernizasyonuna, Pasifik limanlarının kapasitesinin artırılmasına ve Kuzey Deniz Yolu'nun geliştirilmesine yönelik çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.

Rusya'nın dijital teknolojiler, yapay zeka ve finansal hizmetlerde de önemli ilerleme kaydettiğinin altını çizen Putin, bu alanlardaki teknolojilerini ortaklarıyla paylaşmaya hazır olduklarını dile getirdi.

Putin, 1 Ocak 2027'den itibaren Rusya'nın Uzak Doğu ve Arktik bölgelerinde yatırımları destekleyecek yeni bir teşvik sisteminin yürürlüğe gireceğini vurgulayarak, bu bölgelerde insansız hava araçları, endüstriyel robotlar ve yapay zeka teknolojilerinin geliştirilmesi için özel düzenlemeler uygulanacağını bildirdi.

Avrasya Ekonomik Birliğinin (AEB) diğer ülkelerle serbest ticaret anlaşmalarını genişlettiğini anlatan Putin, Endonezya ile anlaşmanın gelecek yılın başında yürürlüğe gireceğini, Hindistan ile müzakerelerin sürdüğünü söyledi.

Üçlü zirveden beklentiler

Uluslararası ekonomik ilişkilerde işbirliğinin önemine işaret eden Putin, küresel ekonomideki parçalanma ve artan askeri ve siyasi riskler karşısında ülkelerin diyaloğa öncelik vermesi gerektiğini vurguladı.

APEC'in ülkeler arasındaki siyasi, ekonomik ve güvenlikle ilgili anlaşmazlıkların çözümü için önemli fırsatlar sunduğunu aktaran Putin, "Bu nedenle APEC Zirvesi kapsamında yapılması planlanan Rusya, Çin ve ABD liderleri arasındaki üçlü görüşmenin de önemli faydalar sağlayabileceğini düşünüyorum." dedi.

Putin, uluslararası anlaşmazlıkların karşılıklı çıkarların gözetilmesi ve uzlaşma yoluyla çözülmesi gerektiğini kaydetti.

Rusya'nın 2035'te APEC dönem başkanlığını üstlenmek için başvuruda bulunduğunu da açıklayan Putin, başvurunun diğer üyeler tarafından desteklenmesini beklediklerini söyledi.

Kaynak: AA