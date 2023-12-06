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Putin, Birleşik Arap Emirlikleri'ne resmi ziyaret gerçekleştirdi

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Birleşik Arap Emirlikleri'ne resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Putin'in BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid en-Nehyan ile yapacağı görüşmelerde, Rusya-BAE işbirliğinin geliştirilmesi ve Orta Doğu bölgesindeki durum ele alınacak.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, resmi temaslarda bulunmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gitti. Kremlin'den yapılan açıklamada, Putin'in BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid en-Nehyan ile bir araya geleceği aktarıldı.

Rusya Devlet Başkanı Putin, resmi temaslarda bulunmak üzere BAE'ye gitti. Putin'in programına ilişkin Kremlin'den yapılan açıklamada, 'BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid en-Nehyan ile yapılacak görüşmelerde, çok yönlü Rusya-BAE işbirliğinin daha da geliştirilmesine yönelik durum ve beklentilerin yanı sıra Orta Doğu bölgesindeki duruma vurgu yapan güncel uluslararası meselelerin ele alınması bekleniyor' denildi.

Putin, daha sonra Suudi Arabistan'a gidecek. Putin'in burada Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüşmesi bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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