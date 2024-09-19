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Putin, Batı Ülkelerine Yönelik Tarım Ürünleri Ambargosunu İki Yıl Daha Uzattı

Putin, Batı Ülkelerine Yönelik Tarım Ürünleri Ambargosunu İki Yıl Daha Uzattı
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı ülkelerinden gelen tarım ürünlerine uygulanan ambargoyu 2026 yılına kadar uzatan bir kararname imzaladı. Bu ambargo, Rusya-Ukrayna çatışması sonrası Batı'nın yaptırımlarına misilleme olarak 2014 yılında yürürlüğe girmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı ülkelerinden gelen tarım ürünlerine uygulanan ambargoyu iki yıl daha uzatan kararnameyi imzaladı. Rus medyasında yer alan haberlere göre 1 Ocak 2025'ten 31 Aralık 2026'ya kadar sürecek olan ambargo ilk kez bir yılı aşkın bir süre uygulanmış olacak.

RUSYA'DAN BATILI GIDA ÜRÜNLERİNE AMBARGO

Rusya- Ukrayna çatışması nedeniyle Batı'nın uyguladığı yaptırımlara misilleme olarak ilk kez Ağustos 2014'te uygulanmaya başlayan ve ABD, AB, Avustralya, Norveç ve Kanada'dan gelen ürünleri kapsayan yaptırımlar, daha sonra Ukrayna da dahil olmak üzere diğer Avrupa ülkelerini de içerecek şekilde genişletilmişti. Putin, Rusya'nın tarımsal büyümesini teşvik ettiğini belirterek ithalat yasağından övgüyle bahsetti.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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