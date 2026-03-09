Haberler

Rusya Devlet Başkanı Putin: Rusya, Enerji Krizinde Avrupa ile Çalışmaya Hazır

Güncelleme:
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik faaliyetlerinin küresel enerji piyasasında kriz yaratabileceğini ve Hürmüz Boğazı üzerinden petrol taşımacılığının tehlikeye girebileceğini açıkladı. Ayrıca, Rusya'nın Avrupa ile yeniden iş birliğine hazır olduğunu belirtti.

(ANKARA) - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "ABD- İsrail'in İran'a yönelik operasyonlarının küresel enerji piyasasında kriz riski yarattığını belirterek, Hürmüz Boğazı üzerinden taşınan petrol üretiminin yakında durma tehlikesiyle karşı karşıya olabileceğini" söyledi.

Putin, dünyanın ikinci büyük petrol ihracatçısı ve en büyük doğalgaz rezervlerine sahip ülke olarak Rusya'nın, Avrupa müşterileri uzun vadeli iş birliğine dönmek isterse onlarla tekrar çalışmaya hazır olduğunu ifade etti.

Putin, Batılı güçlerin Moskova'nın Ukrayna işgali ve ardından Avrupa Birliği (AB) ile G7 yaptırımlarına yanıt olarak son dört yıldır Rus petrol ve gazına olan bağımlılıklarını büyük ölçüde azalttığını hatırlattı.

Putin, "Avrupalılarla da çalışmaya hazırız. Ancak onlardan bizimle çalışmaya istekli olduklarına dair bazı sinyaller almamız ve bu sürdürülebilirlik ile istikrarı sağlayacaklarını görmemiz gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa pazarının kaybının Rusya'yı en kazançlı müşterilerinden mahrum bıraktığını belirten Putin, petrol ve gazın Asya'ya ciddi indirimlerle satılmak zorunda kaldığını kaydetti.

