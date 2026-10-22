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Putin, 40.000 ton dizel taşıyan ilk tankerin 2-3 gün içinde yola çıkacağını söyledi

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Putin, 40.000 ton dizel taşıyan ilk tankerin 2-3 gün içinde yola çıkacağını söyledi
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Putin, St. Petersburg'da ABD Başkanı'nın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile görüşmesinde 40.000 ton dizel yakıt taşıyan ilk tankerin 2-3 gün içinde Rusya'dan yola çıkacağını söyledi. Tankerin yakıtının küresel pazarlara ve ABD pazarına gönderilmesi planlanıyor.

ST. PETERSBURG, 22 Ekim (Xinhua) -- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 40.000 ton dizel yakıt taşıyan ilk tankerin 2-3 gün içinde Rusya'dan yola çıkacağını söyledi.

Putin çarşamba günü St. Petersburg'da bulunan Konstantin Sarayı'nda Abd Başkanı'nın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile gerçekleştirdiği görüşmede, an itibarıyla dizel yakıt taşıyan birden fazla tankerin sevkiyat hazırlıklarının sürdüğünü belirtti.

Tankerin taşıdığı yakıtın küresel pazarlara ve ABD pazarına gönderilmesi planlanıyor.

Kremlin, 9 Ekim'de Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki telefon görüşmesinde Ukrayna krizinin çözümüne yönelik olasılıklar üzerinde kapsamlı şekilde durulduğunu açıklamıştı.

Açıklamada, küresel enerji piyasasındaki gelişmelerin de ele alındığı görüşme sırasında Rusya'nın ABD pazarına ve dünya pazarlarına petrol ve petrol ürünleri tedarik etmeye hazır olduğunun bir kez daha teyit edildiği kaydedildi.

Kaynak: Xinhua
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