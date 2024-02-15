Pursaklar Belediyesi 2. Kitap Günleri Fuarı Devam Ediyor

Pursaklar Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Kitap Günleri Fuarı, katılımcıları kitaplarla buluşturmaya devam ediyor.

Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, fuarın yoğun katılımla devam ettiğini söyledi.

Birbirinden kıymetli yazarlar, yayınevleri ve konuklarla 9 gün boyunca kitap günlerinin devam edeceğini anlatan Çetin, "Kitap ile çocuğu buluşturmak için bu organizasyonu yaptık. Onların ilgisini çekebilmek için her ayrıntıyı düşündük. Okullarımızdan gelen öğrencilerimize hediye kitap çeki veriyoruz. Birçoğunun ilk kitabı oluyor. Pursaklar'da eğitim, sanat, kültür ve sporda kendinden söz ettirecek şekilde hareket ediyoruz." dedi.

Pursaklar Yaşam Merkezi'ndeki fuara 101 yayınevi katılıyor. Belediye mobil mutfak aracıyla katılımcılara ücretsiz çorba da ikram ediliyor.