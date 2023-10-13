PTT binası önünde şüpheli çanta paniği

Ptt önüne bırakılan şüpheli çanta ekipleri harekete geçirdi

KOCAELİ - Kocaeli'nin Derince ilçesinde PTT binası önüne bırakılan el çantası ekipleri harekete geçirdi. Fünye ile patlatılan çantanın içinden kitap çıktı.

Olay, Çenedağ Mahallesi Gündoğdu Sokak'ta bulunan PTT binasının önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın önüne bırakılan el çantası gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Yol trafiğe kapatılarak vatandaşlar bölgeden uzaklaştırıldı. Bölgeye gelen bomba imha uzmanı, özel kıyafetini giyerek çantayı fünyeyle kontrollü şekilde patlattı. Yapılan kontrolde çantanın içinden kitap çıktı.

Çanta patlatıldıktan saniyeler sonra ortaya çıkan bir vatandaş, çantanın kendisine ait olduğunu söyledi. Polis ekipleri vatandaşın ifadesini almak için emniyete götürdü.