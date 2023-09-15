Prof. Dr. Shahmiri: Sanat ve Tasarım Fakültesi'nde öğrenci odaklı eğitim veriyoruz

Üniversite için ek yerleştirme tercih listelerini oluşturmaya devam eden adayların göz önünde bulundurduğu konulardan biri de tercih ettikleri bölümün sürdürülebilir bir geleceği olduğundan emin olmak. Adaylar ilgilendikleri alanın gelecekte iş bulma imkanının olup olmadığına özen gösteriyor. Dijital Oyun Tasarımı, Çizgi Film ve Animasyon, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, İletişim ve Tasarımı, Grafik Tasarımı, Radyo Televizyon ve Sinema, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Gastronomi ve Mutfak Sanatları olmak üzere sekiz bölümü olan Beykoz Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi'nin Dekanı Prof. Dr. Bengisu Bayrak Shahmiri, bu bölümler hakkında adayları bilgilendirdi.

Üniversite adayları ek yerleştirme tercih işlemlerini 17 Eylül 2023 Pazar gününe kadar yapabilecekler. Adaylar listelerini oluştururken özellikle 'geleceği' olan bölümleri tercih etmeye dikkat ediyor. Beykoz Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesinde, Dijital Oyun Tasarımı, Çizgi Film ve Animasyon, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, İletişim ve Tasarımı, Grafik Tasarımı, Radyo Televizyon ve Sinema, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Gastronomi ve Mutfak Sanatları olmak üzere sekiz bölüm bulunuyor. Fakülte hakkında bilgi veren Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bengisu Bayrak Shahmiri, şunları söyledi:

"Sanat ve Tasarım Fakültesi, eğitimin hayata bir hazırlık değil, hayatın kendisi olduğu görüşünü benimseyen Beykoz Üniversitesi'nin en büyük fakültesi. Büyük bir fakülte olmanın avantajlarından biri, öğrencilerin çift ana dal ve yan dal seçeneklerinin geniş olması. Öğrencilerimiz, üniversitemizin öğrenci merkezli eğitim modelinin bir parçası olan Yetkinlik Geliştirme Programı çerçevesindeki derslerden kendi gereksinimlerine göre seçimler yapabilirler. Uygulamalı eğitimin bölümlerimizin eğitim ve öğretiminin önemli bir kısmını oluşturması nedeniyle derslerimizin kuramsal ve uygulamalı oranlarını bölümlerin gereksinimlerine göre oluşturuyoruz. Her akademik yıl sonunda müfredatımızı günümüzün gereksinimlerine göre gözden geçiriyoruz. Bu sayede Sanat ve Tasarım Fakültesi 7+1 müfredat yapısından en iyi şekilde verim alan fakültelerden biri. Öğrencilerimizin çoğu staj yaptıkları kurumlarda 70 iş günü staj süresinin tamamlanmasından sonra da çalışmaya devam ediyorlar veya çeşitli iş teklifleri alıyorlar. Bu nedenle iş dünyasının alanımızla ilgili kurum ve kuruluşlarıyla iş birlikleri kurmayı ve staj protokolleri imzalayarak öğrencilerimize nitelikli staj imkanları sunmayı önemsiyoruz. Öğrencilerimizin yurt dışında da deneyim kazanabilmeleri için her sene yeni Erasmus anlaşmaları imzalayarak ülke seçeneklerini artırmaya özen gösteriyoruz."

"İLETİŞİM TASARIMI BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ ÇOK ÇEŞİTLİ ALANLARDA GÖREV ALABİLİR"

Fakültede yer alan bölümlerin eğitim süreçleri ve mezunlarının çalışma alanlarıyla ilgili de bilgi veren Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bayrak Shahmiri, bölümleri şöyle özetledi:

"İletişim Tasarımı: Bu bölümde öğrencilerimizin, iş dünyası ile buluşması, uluslararası ortamlara erişmesi; yarışma, sergi, festivaller ve kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarına katılarak saha çalışmalarını deneyimlemesi, dijital ve klasik projeler üreterek portfolyo oluşturmaları adaylar için tercih sebebi. Öğrencilerimiz sanat ve tasarım alanlarının temel derslerinin yanı sıra, dijital ortamlardaki yaratımlar için gerekli olan donanım ve becerileri kazanmalarına yönelik dersleri alıyorlar. Mezunlar iletişim sektöründe faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar başta olmak üzere çok çeşitli alanlarda görev alabilirler. İletişim alanında girişimci olabilmenin yanı sıra, web tasarımı, mobil uygulama arayüzü ve hareketli görüntü tasarımı yapabilirler. Yönetmen olarak çalışabilirler. Dijital ya da geleneksel medya için üretilen işlerin prodüksiyon ve post prodüksiyon aşamalarında çeşitli kademelerde görev alabilirler.

"HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAM ALANLARINDA GİRİŞİMCİ OLABİLİRLER"

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık: Bölümümüz birbiriyle örtüşen iki alana ait dersleri içeriyor: halkla ilişkiler ile reklamcılık. Halkla ilişkiler, kurumsal iletişim, reklamcılık, sosyal medya yönetimi, kurumsal sosyal sorumluluk, kişilerarası iletişim, örgütsel davranış, pazarlama, dijital iletişim, marka yönetimi gibi dersler görülüyor. Bölüm, kuramsal ve uygulama kavramlarının birlikte koordine biçimde ilerlemesini destekleyen bir yapıya sahip. Mezun olan öğrencilerin özel ve kamu sektöründe faaliyet gösteren kurumlarda, reklam ve halkla ilişkiler ajanslarında, kurumsal iletişim ve halkla ilişkiler; pazarlama, dijital pazarlama ve iletişim departmanları ile medya sektöründe çalışma olanakları var. Ayrıca mezunlar, halkla ilişkiler ve reklam alanlarında girişimci de olabilirler.

"GRAFİK TASARIM OLDUKÇA GENİŞ BİR İŞ YELPAZESİNE SAHİP"

Grafik Tasarımı: Grafik tasarım oldukça geniş bir iş yelpazesine sahip. Kurumsal kimlik tasarımı, hareketli grafikler, reklam tasarımı, sanat yönetmenliği, animasyon, sürdürülebilir tasarım, infografik tasarımı, dijital illüstrasyon vb. disiplinlerde işler üretilebilir. Esnek saatlerle ve uzaktan çalışma fırsatı sunar. Grafik tasarımı evrensel bir meslek ve bölümümüzde öğretilen kuramsal, teorik ve pratik prensipler ve yazılım bilgisi tüm dünyada geçerliliğe sahip. Teorik bilgilerle desteklenmiş, öğrencilerin tasarım yetisini geliştiren uygulama ağırlıklı eğitim sistemi benimseniyor. Fakülte içinde Çizgi Film ve Animasyon, Dijital Oyun Tasarımı ve İletişim Tasarımı gibi bölümlerde ücretsiz yan dal ve çift ana dal imkanı sunuyoruz. Mezun olan öğrencilerin çalışma alanları oldukça geniş. Reklam ve yapım şirketlerinde, yaratıcı ekip bünyesinde görüntü yönetmeni, sanat yönetmeni ve yaratıcı yönetmen olarak çalışabilirler. Yayınevlerinde kitap kapağı tasarımı, resimli kitap tasarımı, editoryal tasarım gibi alanlarda yayın tasarımcısı olarak görev alabilirler. Web tasarımı, mobil uygulama arayüzü ve hareketli görüntü tasarımı yapabilirler. Üretim yapan şirketlerde ambalaj tasarımcısı olabilirler.

"GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARINDA İSTİHDAM YÜKSEK"

Gastronomi ve Mutfak Sanatları: Eğitim süresince program kapsamında edinilen bilgi ve beceriler doğrultusunda profesyonel ve donanımlı şef olmak isteyen, gastronomi alanında kültürel çalışmalar yapmak ve organize etmek isteyen, gastronomi yazarlığı ya da programcılığını deneyimlemek isteyen, restoran veya yemek işletmelerinde işletmeci ya da yönetici şef olmak isteyen tüm adaylar bu bölümü seçebilir ve deneyimleyebilir. Birinci sınıftan itibaren temel, mesleki, yetkinlik geliştirme alanında ve ilerleyen sınıflarda mesleklerinde uzmanlaşmalarına yardımcı olacak bölüm seçmeli dersleri ile hem teorik hem de pratik olarak gördükleri çeşitli dersler bulunuyor. Uygulamalı eğitimin, alanında nitelikli ve pratik olarak tecrübeye sahip mezunlar yetiştirmek için çok önemli olduğu bu bölümde müfredatta bulunma oranı oldukça yüksek bir oranla yaklaşık yüzde 45. Mezunlar birçok alanda iş fırsatı bulabiliyor. Özel ve kamu alanında toplu beslenme sistemlerinde, otellerde, restoranlarda, gemi, tren gibi farklı ulaşım araçlarının restoran işletmelerinde, gastronominin içinde bulunduğu medya, kültür ve fotoğrafçılık alanında ve kamu kurumlarının yiyecek-içecek işletmelerinde çalışma olanağına sahipler. Ayrıca bu sene çeşitli zincir otellerde staj yapan ve sonrasında staj yerinde kadrolu olarak çalışmaya başlayan öğrencilerimizin oranı ise şu an için yüzde 60. Tüm öğrencilerimizin arasında çalışma oranına bakıldığında ise bu oran yüzde 80-85 ile oldukça yüksek bir değere sahip.

"ÇİZGİ FİLM VE ANİMASYON ÖĞRENCİLERİ 2'NCİ SINIFTAN İTİBAREN SEKTÖREL BAĞLAMDA İŞ İMKANLARI BULABİLİYORLAR"

Çizgi Film ve Animasyon: Öğrencilerimiz teori ile pratiği birleştirerek hem akademik hem de sektörel hayatlarında başarıya ulaşmalarını sağlayan pek çok dersi alanında uzman akademisyenlerimizden alıyorlar. Bölümümüzde yetenek sınavı uygulaması bulunmadığı için merkezi yerleştirme ile ve sözel puanla öğrenci alıyoruz. İlk senemizdeki Tasarım ve Desen derslerini takiben Animasyon Senaryosu ve Storyboard, Karakter Tasarımı, 2D ve 3D Animasyon Atölyeleri, Ortam ve Mekan Tasarımı, Stop-motion Animasyon gibi derslerin yanı sıra Animasyon Tarihi ve Animasyon Çözümlemeleri gibi bölüme özel kuramsal derslerimiz bulunuyor. Sinematografi, kurgu, ses tasarımı ve fotoğraf atölyesi gibi derslerimiz bunlardan yalnızca birkaçı. Mezunlarımız yalnızca animasyon sektöründe değil, prodüksiyon, post-prodüksiyon şirketleri ile oyun stüdyolarında da kendilerine yer bulabiliyor. Bunların dışında reklamcılık, eğitim ve hatta medikal alanda da animasyonun sıklıkla kullanımı söz konusu. Mezunlarımız görsel tasarımcı, canlandırmacı, görsel efekt uzmanı, kurgucu olarak çalışabiliyorlar. Ayrıca çizgi roman sanatçılığı veya akademisyenliği de tercih edebilirler. Verdiğimiz uygulamalı ve teorik eğitimler doğrultusunda öğrencilerimiz 2'nci sınıftan itibaren sektörel bağlamda freelance iş imkanları bulabiliyorlar.

"OYUN FİRMALARI, TASARIM ŞİRKETLERİ, EĞİTİM KURUMLARI VE REKLAM AJANSLARINDA ÇALIŞABİLİRLER"

Dijital Oyun Tasarımı: Sanat, teknoloji, tasarım, ekonomi ve pazarlama gibi farklı disiplinleri buluşturan Dijital Oyun Tasarım Bölümümüzde öğrenciler yazılım derslerinde aldıkları eğitim ile programlama dillerine (C++, C# ve Java vb.) temel düzeyde hakim olurlar. Oyun yapım sürecinde matematik ve fizik kurallarından yararlanarak süreci geliştirebilirler. Oyun geliştirme araçlarına ileri düzeyde hakim olurlar. Tasarım derslerinde aldıkları eğitim ile oyun mekanikleri, karakter tasarımı ve ses tasarımının temel becerilerini edinirler. Çizim ve tasarım becerilerini modelleme ve canlandırma üretim sürecinde kullanabilirler. Oyun senaryosu yazabilirler ve tipografi ilkelerine sadık kalarak arayüz geliştirebilirler. Yazılım ve tasarım derslerinde edinilen bilgilerin uygulamalı olarak işlendiği proje derslerinde ise öğrencilerimiz takım çalışmasıyla sektörden gelen mentörlerinin geri bildirimleri eşliğinde oyun projesi geliştirirler. Aynı zamanda sektörden katılımcılarla işlenen Oyun Prodüksiyonu derslerinde sektör hakkında detaylı bilgi edinme ve iletişim ağı geliştirme şansları olur. Dönem içinde düzenlenen Game Jamler ise kendilerini geliştirmelerine yardımcı olur. Mezunlarımız oyun firmaları, tasarım şirketleri, eğitim kurumları, animasyon/canlandırma firmaları, pazarlama ve reklam ajanslarında çalışabilir. Bölümümüzde merkezi yerleştirme ile ve sayısal puanla öğrenci alıyoruz. Çalışma alanlarını genişletmek isteyen öğrencilerimize ücretsiz olarak yan dal ve çift ana dal yapma fırsatı sunuyoruz.

"İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI MEZUNLARININ FARKLI ROLLERDE ÇALIŞMA İMKANLARI VAR"

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı: Mimarlık, iç mimarlık, mobilya, yakın çevre konularında yeni çözümler üretmek üzere tasarlanan programımızın amacı, iç mekan ve çevre tasarımı alanında; çevre ve sosyal sorunlara duyarlı, genel kültür düzeyi yüksek, ulusal ve uluslararası düzeyde fark yaratacak tasarımlar yapabilecek iç mimarların yetişmesi. Pratiğe dayalı uygulamalı derslerinin yoğun olduğu bir bölüm. Lisans derslerinin kredisinin büyük bir kısmını her dönem açılan proje dersleri kapsıyor. Proje derslerinde öğrencilerin bir mekanı yeniden düşünmesi, mevcut problemlere veya ihtiyaçlara yönelik konsept bir tasarım oluşturması bekleniyor. Genellikle lisans eğitiminin ilk iki senesinde serbest el çizim teknikleri, iç mimarlıkta temel tasarım, iç mimarlığa giriş, mimarlık tarihi, mimari proje çizim teknikleri, mobilya tarihi, bilgisayar destekli çizim, rölöve restorasyon gibi birbirini besleyen dersler de yer alıyor. Isıtma, soğutma, tesisat, akustik, yapı ve malzeme bilgisi gibi mimari proje tasarımı için gerekli temel dersler de bulunuyor. Seçmeli dersler de mevcut. Mezunlar her türlü mekanın iç tasarımı konusunda çalışmalar gerçekleştirebilirler. İç mekan tasarımcısı, proje yöneticisi, yüklenici, bilirkişi ve şantiyedeki farklı rollerde çalışma imkanları var. Ayrıca yüksek lisans yaparak akademik hayatına devam edebilirler. Mimarlık ofisleri, inşaat firmaları, yapı-dekorasyon firmaları, mobilya tasarım firmaları gibi özel sektörde birçok yerde çalışabilirler. Bunların dışında kendi ofislerini açarak iç mekan tasarımı konusunda çalışmalarını yürütebilirler.

MEDYA SEKTÖRÜNDE GENİŞ BİR YELPAZEDE İŞ BULMA İMKANI

Radyo, Televizyon ve Sinema: Bölümümüzde dersler, atölye çalışmaları, seminerler, grup projeleri, bağımsız araştırmalar, kültürel ve sosyal etkinliklerle öğrenme sürecini bütüncül olarak ele alıyoruz. Birinci sınıftan itibaren derslerimizi teori ve uygulama alanının iç içe ilerleyeceği şekilde tasarladık. Öğrencilerimiz uygulamalı derslerde radyo ve televizyon yayıncılığının süreçlerini yönetiyor, çeşitli programlar üretip yayınlayabilme yetkinliğini kazanıyor. Öğrencilerimizin kuramsal derslerde edindikleri birikim, güçlü analiz ve yaratıcı düşünce altyapısını, uygulamalı derslerdeki yaratıcı projelere aktarmasını önemsiyoruz. Teknolojik altyapımızı da bu yaklaşıma uygun olarak geliştiriyoruz. Kamera ve ses sistemlerimiz, TV stüdyomuz, kurgu laboratuvarlarımız, profesyonel yaşamdaki gerekliliklere uygun olarak seçildi ve tasarlandı, son teknolojilere uygun bir şekilde güncellemeye devam ederek ilerliyoruz. Teorik dersler ve pratik derslerin eğitim oranını ideal olacak şekilde yarı yarıya belirledik. Mezunlarımız belgesel, film, medya prodüksiyonu, transmedya ve dijital yayıncılık, medya yönetimi, medya araştırması, kültür yönetimi, tanıtım gibi çeşitli alanlarda çalışabilirler. Yaratıcı üretimlerde; yönetmen, yapımcı, görüntü yönetmeni, senarist, kameraman, kurgucu, ses tasarımcısı, fotoğraf ve video sanatçısı olarak çalışabilir. İletişim danışmanlığı, kültür yönetimi, reklam, pazarlama, medya analizi ve dijital medya yönetimi gibi iletişimin farklı alanlarına yönelebilirler. Bunun yanı sıra, öğrencilerimiz proje derslerini sektörün deneyimli ve başarılı isimlerinden alma şansına sahip oluyor."