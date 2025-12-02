Haberler

Prof. Dr. İlber Ortaylı, Vizyoner'25'de "Bir Sohbetin İçinde Zamane Dünyası"nı konuştu Açıklaması

Prof. Dr. İlber Ortaylı, Vizyoner'25'de 'Bir Sohbetin İçinde Zamane Dünyası'nı konuştu Açıklaması
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından bu yıl "Konnektivite: Order-Disorder-Reorder" temasıyla düzenlenen, Türkiye'nin ve bölgenin kapsamlı gelecek vizyonu etkinliklerinden biri olarak kabul edilen Vizyoner'25 programına konuk oldu.

Tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından bu yıl "Konnektivite: Order-Disorder-Reorder" temasıyla düzenlenen, Türkiye'nin ve bölgenin kapsamlı gelecek vizyonu etkinliklerinden biri olarak kabul edilen Vizyoner'25 programına konuk oldu.

Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu, Okan Bayülgen'in moderatörlüğünü üstlendiği "Bir Sohbetin İçinde Zamane Dünyası" başlıklı etkinlik Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Fatih Sultan Mehmet'ten bu yana Osmanlı toplumunun ordudaki başarılarına değinen Ortaylı, "Yapılanlar küçümsenecek şeyler değil. Bizim ülke yapımızın arkasında birkaç yüz sene var. Burası onun için kalkınan üçüncü dünya ülkesi gibi görünmemeli." dedi.

"Çok kritik bir noktadayız"

Ortaylı, Orta Doğu'nun önemine işaret ederek, "Keşke Orta Doğu uyansa. Türkiye, keşke Orta Doğu'da uyansa. Burası doğrudan doğruya Kuzey Akdeniz'dir. Kuzey Akdeniz, tarih boyunca kendini savunan bir bölgedir. İktidar ve muhalefet olarak insanlar aklını başına toplamazsa temel müesseslerimize saldırmaktan, tahrip etmekten zevk alırsa bedelini orta sınıflar çok fena öder. İşinde gücünde olan insanlar, çocuklarımız bunun bedelini öder. Yani Gazzelilerin bile durumunu özleyecek hale geliriz. Çok kritik bir noktadayız." diye konuştu.

İlber Ortaylı, Türkiye'nin kendi tarihinin olgun bir döneminden geçtiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Yani bütün gelişmelere bakınca, yaşadıklarımızın en kritik dönemindeyiz. Geriye baktığımızda darbe üstüne darbe. Derken, 1960'ların Türkiye'si hop diye Suriye olabilirdi ama olmadı. Türkiye bir sanayi ülkesidir. Daha da sanayi ülkesi olma noktasında gelişecek. Sanayinin yüzde 35'i Urfa'ya, Antep'e ve Çukurova bölgesine yığılmıştır. Maalesef o bölgenin tembelliği yüzünden de çalışmalar durmuştur. Ziraat de gerilemiştir. Sanayi çökmüştür. Milli gelirimize dövizin katkısı utanılacak düzeydedir. Akdeniz'in en verimli ovası, İnegöl mobilyacılarının gerisindedir döviz babında. Bizim politikalarımızda bazı şeylerle oynamamız lazım. Kimin oynayacağı beni alakadar etmez ama Suriye'nin kuzeyini Suriye'ye katıp düşünmek yanlıştır. Çünkü Suriye'nin Halep bölgesi, Suriye değildir. Burada Türkler yaşar, doğu kısmında Kürtler, batı kısmında Türkmenler ve Hristiyan Araplar ve Aleviler yaşar. Buralara eğer gayet halisane duygularla el atıp, yanaşmazsak el atacak adam var. Aşağıda İsrail var. Yani sanayi bölgemiz tehlikeye girer. Biz kanımız, canımızla barajları yaptık, ovayı suladık, orada sanayi kurduk, gelişti ve daha da gelişecek bunları bilmemiz lazım."

Türkiye'de siyasetten önce iktisat yapılması gerektiğinin altını çizen Ortaylı, "Akıllı olmak zorunda olan bir Kuzey Akdeniz ülkesiyiz. Nasıl Azerbaycan kendinden beklenmeyecek, Balkan ülkelerinde görülmeyen bir atılım ve enerjiyle gidip Ermenilerle anlaştı ve akıllısını yaptı. Çünkü Ermenistan'la Azerbaycan'dan başka Kafkasya'da iş yapacak kuvvet yoktur. Gürcülerle falan hayat bulamaz orası ve tabii Türkiye'ye de ihracat, ithalat olarak her zaman muhtaçtırlar. Aynı şekilde Azerbaycan, Yahudilerle de tutarlı bir politika takip etti. Çünkü hiçbir küçük devletin iki tane düşmanı olmaz. Aptallıktır o." değerlendirmesini yaptı.

Tarihçi Ortaylı, bundan sonra Orta Doğu'da kurulabilecek yeni düzende İsrail'in olacağını belirterek, şunları söyledi:

"Nasıl geldi, arkasında hangi acılar var, onu bütün dünya yazıyor. İsrail'in kendi adamları da yazıyor. Yani bir şey yazılmıyor, konuşulmuyor, bilinmiyor demek değil. Ticaretimize, işimize bakacağız. Başka türlü yaşamamız mümkün değil. Akdeniz'in doğusu yani bizim Suriye'deki sınırdan başlayarak Süveyş'e kadar olan kısımda birkaç tane devlet olacak. Bunlardan biri de Lübnan'dır. Maalesef Lübnan'ın Şiileri kendilerine göre bir dünya kuracak. Çünkü akılları burayla bağdaşmıyor. Dürzilerle Maruniler, uzun asırların kavgalarına rağmen bir araya geldi ve Lübnan dağlarını onlar kullanıyor, başkaları sevmiyor. Binaenaleyh orada bir devlet olacaktır çok açık ve tabii Trablus, Şam kısmı Türkiye'ye yakındır. Yani son derece Türkçü bir bölgedir. Güneyde de tabii ki Filistin olacak. Filistinsiz olması mümkün değildir ve Filistin'i bugün yöneten Hamas grubuyla da Türkiye'nin ne kadar ilgisi olabilir? Onu bir daha gözden geçirmek lazım. Biz her şeyden evvel akıllı ihracat, ithalat yapan, üreten bir ülkeyiz. Böyle ülkelerin davranış biçimi bazılarından farklı olur. Bu farklılıklar ilk başta ters gelse de sonunda akıllı olduğu görülür. 1948'de İsrail'i ilk tanıyan devletlerden biriyiz ama o günden beri ne hakaretler edilmiştir Türkiye'ye... Sonunda gene biz kaldık ortada."

Filistin'in sesinin bugün Türkiye aracılığıyla duyulduğunu dile getiren İlber Ortaylı, "Türkiye sayesinde Filistin'in birtakım hakları gelebilecekse, verilebilecekse verilecek. Konuşacak başka adam yok. Siz bunun farkındasınız herhalde. Öyle ortada maalesef Orta Doğu yok." dedi.

Ortaylı, 400 hukuk fakültesinin yer aldığı Türkiye'nin doğru bir adalet sistemine de sahip olması gerektiğinin altını çizdi.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün - Güncel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD'de geyik alarmı verildi; dev sürü bahçeleri istila etti

Sabah uyandıklarında gördükleri manzara ağızları açık bıraktı
Düğünden bir yıl sonra ortaya çıkan görüntü pes dedirtti

Düğünden bir yıl sonra ortaya çıkan görüntü pes dedirtti
Görüntüler Türkiye'den! Büyüklüğü ağızları açık bıraktı

Görüntüler Türkiye'den! Büyüklüğü ağızları açık bıraktı
500 bin liraya getirdiği gelini kaçtı, baba kendini astı

500 bin liraya getirdiği gelini kaçtı, baba kendini astı
ABD'de geyik alarmı verildi; dev sürü bahçeleri istila etti

Sabah uyandıklarında gördükleri manzara ağızları açık bıraktı
Leroy Sane ülkesi Almanya'da gündem oldu

Yaptıklarıyla herkesin dilinde
Bulgaristan alev alev! On binlerce kişi sokaklara döküldü

Türkiye'nin yanı başı alev alev! On binler sokaklara döküldü
Mert Hakan'ın golden sonra yaptıkları olay oldu

Maçtan saatler sonra ortaya çıkan görüntü
Çocuğunun gözü önünde tekme tokat dövdü

Küçücük çocuğa da acımadı, tekme tokat dövdü
Ünlü estetik doktoru Zülfü Akşit, trafik kazasında hayatını kaybetti

Ünlü estetik doktoru feci şekilde can verdi
Bodrumundan gelen sesleri hırsız sandı, gerçek bambaşka çıktı! Aylardır orada yaşıyor

Bodrumundan gelen sesleri hırsız sandı, gerçek bambaşka çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan hakim ve savcıların gözünün içine bakarak söyledi: Adaletin yokluğu toplum hayatı için felakettir

Erdoğan hakim ve savcıların gözünün içine bakarak söyledi: Felakettir
BBP lideri Destici'den PKK uyarısı: 'Daha büyük bir bela ile karşı karşıya kalabiliriz'

"Daha büyük bir belayla karşılaşabiliriz"
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.