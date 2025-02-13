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Prof. Dr. Gürsu: Santorini Depremleri Marmaris'i Etkilemeyecek

Prof. Dr. Gürsu: Santorini Depremleri Marmaris'i Etkilemeyecek
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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Semih Gürsu, Santorini Adası'ndaki sismik aktivitenin Marmaris üzerindeki etkisinin önemsiz olacağını açıkladı. MTO, olası ekonomik etkiler ve riskler hakkında bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Semih Gürsu, Santorini Adası ve çevresinde gelişen sismik aktiviteye bağlı gelişebilecek olası tsunaminin etkisinin, Marmaris'in konumu ve jeomorfolojik özellikleri dikkate alındığında önemsiz olacağı değerlendirmesinde bulundu.

Marmaris Ticaret Odası (MTO), Santorini Adası'nda son dönemlerde yaşanan deprem fırtınasının Marmaris'e yol açabileceği olası fiziki ve ekonomik etkileri ile riskleri hakkında bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Marmaris Ticaret Odası Meclis Toplantı Odası'nda gerçekleştirilen toplantı da Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Semih Gürsu meclis üyelerine sunum yaptı.

Gürsu, Santorini Adası ve civarında izlenen deprem fırtınasının, NE-GB doğrultulu kırık hatlarına bağlı olarak geliştiğini, olasılıkla magmatik aktiviteye bağlı olarak sismik hareketliliğin bir süre daha devam edebileceğini ancak büyük bir deprem veya etkin bir magmatik aktivitenin gelişmesini beklemediğini söyledi.

Santorini ve civarındaki deprem fırtınası ve olası nedenlerini, bölgenin tektonik özelliklerini yapay zeka programları kullanarak detaylı şekilde aktaran Gürsu, "Santorini Adası ve çevresinde gelişen sismik aktiviteye bağlı gelişebilecek olası tsunaminin etkisi, Marmaris'in konumu ve jeomorfolojik özellikleri dikkate alındığında önemsiz olacağını düşünüyorum. Marmaris ilçesinin zemin yapısı sağlam. Yatay mimari yapılaşma nedeniyle, deprem fırtınasının bölgemizde etkilerinin önemsiz olacaktır." diye konuştu.

Gürsu, deprem fırtınalarının belli bir süre sonra sönümlenme ihtimali de göz önünde bulundurulduğunda bölgede 2025 turizm sezonunda deniz turizminin etkilenmesinin zayıf bir olasılık olduğunu dile getirirken, "Mavi yolculuk kapsamında deprem fırtınalarının devam ettiği bölge dışında daha güvenli rotaların planlanması iyi olabilecektir. "değerlendirmesinde bulundu.

MTO Yönetim Kurulu Başkanı Mutlu Ayhan ise oda olarak bölgede yaşanan gelişmeleri yakından takip ettiklerini, Santorini Adası'nın tahliye edilmesi, mobil siren sistemi uygulamaları ve basında yer alan deniz çekilmesi haberlerinin, toplumda endişeye yol açtığına dikkati çekerken olası riskleri değerlendirmek ve Marmaris'e olası etkileri konusunda bilgilenmek ve bilinçlenmek için düzenledikleri toplantının faydalı olacağına değindi.

Ayhan, ilçeye turist getiren tur operatörleri ile irtibat halinde olduklarını ve an itibariyle rezervasyonlarda herhangi bir iptal veya yavaşlama olmadığını kaydetti.

Kaynak: AA / Sabri Kesen - Güncel
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