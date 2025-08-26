Prof. Dr. Erhan Afyoncu, Türkiye'deki doğum ve nüfus oranlarını değerlendirdi Açıklaması

Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, "Hayat şartları zor, karı ve koca çalışmak zorunda. Kadınlar çalışmak zorunda. Kadınlara en az 2 sene ücretli izin verilmesi lazım. Eğitim meselesinin çözülmesi lazım. Devlet okullarındaki eğitim yeterli görülmediği için insanlar özel okula en fazla bir çocuk gönderebilir diye düşünüyor. Bu da düzelecektir. Teşviklerin artması lazım." dedi.

Afyoncu, CNN Türk'te katıldığı canlı yayında yaptığı konuşmada, milli sosyal medya platformu NSosyal'in, en az Bayraktar TB3 kadar önemli olduğunu söyledi.

Bağımsızlığın yalnızca silahla olmadığına dikkati çeken Afyoncu, güncel dönemde sosyal medya platformlarının da oldukça önem arz ettiğini anlattı.

Prof. Dr. Afyoncu, sosyal medyada da Türkiye olarak bulunmak gerektiğine dikkati çekerek, "Türkiye'nin sosyal platformu olarak NSosyal'i yapıyoruz. Gemiyi yaptık fakat burada son yıllarda yeni bir şey gelişti: TEKNOFEST gençliği. TEKNOFEST kuşağı diye bir kuşak gelişiyor. Genç yaşlarda teknolojiyle, bilimle haşır neşir olup o alanda daha çok bilim adamı, mühendis yetiştirebilir bir hale geldik." diye konuştu.

Silah ve gemi gibi teknolojilerin ülkeler tarafından üretildiğini ancak bunları uzun vadede taşıyacak ve kullanacak insana da ihtiyaç olduğunu dile getiren Afyoncu, TEKNOFEST kuşağının son derece önemli olduğunu kaydetti.

"Dünyada böyle bir silah yok"

"Atisine, mazisine, geçmişine, geleceğine sahip çıkan bir TEKNOFEST kuşağımız var. Bu kuşak bizi ileriye taşıyacaktır." diyen Afyoncu, şöyle devam etti:

"Türkiye, 500 yıl sonra yalnız Türkiye değil bütün İslam dünyası, silahta tekrar üstünlüğü ele geçirdi. Bu silahlı insansız hava araçlarında TB3 Bayraktar. Dünyada böyle bir silah yok. Ne Amerika'da ne de Çin'de var. Bu kadar kısa gövdeli gemiye, ileri yapay zeka algoritmalarıyla inebilen bir insansız araç yok. 170'ten daha fazla, gece ve gündüz o gemiye indi, kalktı. Dünyada TB3 ayarında bir uçak yok ve bunu Türkler yapmış, bunu BAYKAR yapmış. Maalesef farkında olamadığımız bir şey."

Bayraktar TB3'ün savaşlarda her şeyi değiştirebilecek imkanı olduğuna dikkati çeken Afyoncu, "Bu sene envanterimize insansız savaş uçağımız, Bayraktar KIZILELMA'mız giriyor. Kızılelma, Türk tarihinde erişilmesi gereken büyük bir hayalken bugün dünyadaki insansız savaş uçağı ve bunu Türkler yapıyor. Biz hala F-35 almaya çalışırken farkında olmadığımız şey bu. Bir taraftan insansız savaş uçağımız sene sonunda Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterine girecek." bilgisini verdi.

Programda, "Türkiye, ABD'nin California eyaletindeki donanmaya ait F-35 savaş uçağını almalı mı?" sorusunu da yanıtlayan Afyoncu, "Size F-16'yı 2030'dan sonra verecek. Eurofighter'ı verecek, bilmem kaç sene sonra. Ben bu tür silahların, savaş aletlerinin hiçbir zaman için belirtilen tarihte bize teslim edileceğine inanmıyorum. Tarihe de inanmıyorum. Teslim ettikleri takdirde bir şeyi eksik mi verecek, fazla mı verecek? Buna da inanmıyorum. Şimdi o uçağa ihtiyaç var ama adam size tam olarak vermiyor ve kullandırtmıyorsa kendi yerli platformlarınızı hızlandırmanız lazım." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Afyoncu, son savaşlarda balistik füzelerin, kamikazelerin ve hipersonik füzelerin savunma sanayisinin ortaya çıktığını söyledi.

Çarşamba günü ASELSAN'ın kuruluşunun 50'nci yıl dönümü olduğunu, orada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla büyük bir toplantı yapılacağını aktaran Afyoncu, "ASELSAN, Türk tarihinin en önemli savunma sanayi yatırımlarından birini ilan edecek, hepimiz göreceğiz. ASELSAN yatırımını Cumhurbaşkanı'mız duyuracak. ROKETSAN'ın bugün yaptığı Tayfun envanterimize yavaş yavaş girmeye başlayacak. Bunlar oyun değiştirici teknolojiler. İHA da öyle. Artık oyun değiştiriyoruz. Tüfeğe karşı savaşmıyorsunuz, bir anda farklı bir silahı gündeme getirebiliyorsunuz." dedi.

"Tamamıyla Türkleri tardedeceklerdi"

Afyoncu, savaşın aslında kötü bir şey olduğunu, insanların hayatını kaybettiğini dile getirdi.

Ancak mevcut teknolojiye sahip olunmadığı takdirde Osmanlı'nın son dönemi gibi olunacağının altını çizen Afyoncu, "Elinizde 500-600 yıl yer alan, yüz binlerce Türk'ün bulunduğu Selanik'i, Filibe'yi kaybediyorsunuz. Anadolu'ya çekiliyorsunuz. Sakarya'da da milli mücadele olmasaydı bugün Tokat-Sivas arasında belki küçük bir toprağınız olacaktı. Ben oranın da olacağını sanmıyorum. Tamamıyla Türkleri tardedeceklerdi." diye konuştu.

Prof. Dr. Erhan Afyoncu, Milli Savunma Üniversitesine rektör olduktan sonra yapılan gemileri gördükçe, tersaneleri ziyaret ettikçe gururlandığını belirterek, "Bizim silah sanayimizde en köklü geleneğe sahip olan kurum Türk Deniz Kuvvetleri. Osmanlı Bahriyesinden beri gelen, İstanbul Haliç'teki tersane, ondan önce Gelibolu'dan, Sinop'ta, Karamürsel'de, İzmit'te tersanelerimiz vardı ve kendi gemilerimizi yapıyorduk. Şimdi bu gelenek devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu'nun yapıldığını, milli SİHA'yla geminin birleştirildiğini işaret eden Afyoncu, şu bilgileri verdi:

"TCG Anadolu'yu yaptığımızda F-35 alacaktık. Daha sonra Amerika ambargo koyunca gemi bir anda uçaksız kaldı. BAYKAR bu ihtiyacı gördü ve kendisi dünyada ilk defa daha kısa gövdeli gemilere inip kalkan TB3'leri yaptı. Yani Amerika'nın F-35 vermemesi bizi bir anda gemilere inen SİHA sahibi yaptı. Dünyada şu anda bu çok popüler bir SİHA. Cumhurbaşkanı'mızın 'Kötü komşu insanı mal sahibi yapar' lafı var ya, gerçekten de mal sahibi yaptı. O F-35 verilseydi belki de bunları yapılmayacaktı. Hem TB-3 sahibi olduk hem de dost ve kardeş ülkeler de bu TB-3'ten ve TCG Anadolu benzeri gemilerden faydalanacak."

Türkiye'deki doğum ve nüfustaki düşme oranlarını değerlendiren Afyoncu, devrin şartlarına intibak edilmezse yok olunacağını söyledi.

"Nüfus meselesini çözmediğiniz takdirde sizin geleceğiniz olmaz"

Anadolu'nun zor bir coğrafya olduğuna, Türklerin bugünlere kuvvetlenerek geldiğine, yarın bugünden daha kuvvetli olacağına dikkati çeken Afyoncu, "Günlük problemlere takılmayalım. Türk milletinin nüfus meselesini hallettiği takdirde geleceği parlaktır. Bugün ekonomik sıkıntılar olabilir, bunlar geçer ama nüfus meselesini çözmediğiniz takdirde sizin geleceğiniz olmaz." dedi.

Meselenin siyasi olarak algılanmaması gerektiğini dile getiren Afyoncu, şunları kaydetti:

"Türkiye'de, Cumhurbaşkanı 3 çocuk dediği zaman, 'Bakamayacağın çocuğu niye yapıyorsun' deniliyor. Çocuğa ailenin gücü yetmiyorsa devletin teşvik etmesi lazım. Kazakistan bunu çok iyi uyguladı. Bugün en önemli problemlerden biri kadınlar çalıştığı için çocuk yapamaması. Hayat şartları zor, karı ve koca çalışmak zorunda. Kadınlar çalışmak zorunda. Kadınlara en az 2 sene ücretli izin verilmesi lazım. Eğitim meselesinin çözülmesi lazım. Devlet okullarındaki eğitim yeterli görülmediği için insanlar özel okula en fazla bir çocuk gönderebilir diye düşünüyor. Bu da düzelecektir. Teşviklerin artması lazım. Kazakistan'da 5 çocuğu olan aileye devlet emeklilik maaşı bağlıyor. Bu tür şeyler yapılabilir. Aile Bakanlığıyla da konuştum. Hızlı hareket etmemiz lazım. Ufak hesap yapılmaması lazım."