Priştine Belediye Binasının Çatısı Uçtu, 1 Kişi Yaralandı
Kosova'nın başkenti Priştine'de şiddetli rüzgar nedeniyle belediye binasının çatısı uçtu, binanın yakınında bulunan 1 kişi yaralandı ve park halindeki araçlarda hasar oluştu. Yaralı, hastaneye kaldırıldı. Belediye Başkanı Perparim Rama, olayla ilgili araştırma yapıldığını belirtti.
Kosova'nın başkenti Priştine'de şiddetli rüzgar nedeniyle belediye binasının çatısı uçtu, 1 kişi yaralandı.
Şiddetli rüzgar sonucu Arberia semtinde bulunan belediye binasının çatısı uçtu, binanın yakınında bulunan 1 kişi yaralandı, park halinde çok sayıda araçta hasar oluştu.
Hayati tehlikesi bulunmayan yaralı, hastaneye kaldırıldı.
Priştine Belediye Başkanı Perparim Rama, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yetkililerin çatının uçmasına ilişkin araştırma yaptığını belirtti.