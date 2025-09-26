Haberler

Preveze Deniz Zaferi'nin 487. Yıl Dönümü Kutlandı

Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu ve Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge, Preveze Deniz Zaferi'nin 487. yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Topsakaloğlu, zaferin Türk denizcilik tarihindeki önemine vurgu yaparak, Türk Deniz Kuvvetleri'nin vatan savunmasındaki rolünü övdü.

Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu ve Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge, Preveze Deniz Zaferi'nin 487. yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Topsakaloğlu, mesajında, Preveze Deniz Zaferi'nin Türk denizcilik tarihinin en parlak zaferlerinden biri olduğunu belirtti.

Bu büyük zaferle Türk milletinin denizlerdeki hakimiyetinin perçinlendiğini vurgulayan Topsakaloğlu, "Preveze Deniz Zaferi, cihan tarihine altın harflerle yazılmıştır. Bugün de şanlı mazisinden aldığı güçle, mavi vatanımızı koruyan Türk Deniz Kuvvetlerimiz, vatanımızın bölünmez bütünlüğü, milletimizin huzur ve güvenliği için görevini üstün bir fedakarlıkla sürdürmektedir." ifadelerini kullandı.

Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge de Preveze Deniz Zaferi'nin dünya denizcilik tarihine altın harflerle yazılmış destansı bir başarı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Preveze Deniz Zaferi, denizcilik tarihimizin en parlak sayfalarından biridir. Bugün de şanlı tarihimizden aldığımız ilhamla, mavi vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizi korumak için gece gündüz demeden görev yapan Türk Deniz Kuvvetlerimizin kahraman mensuplarına şükranlarımı sunuyorum. Deniz Kuvvetlerimiz, modern teçhizatı ve yüksek disiplini ile bölgemizdeki barış ve istikrarın teminatı olmaya devam etmektedir."

Kaynak: AA / Muzaffer Keklik - Güncel
