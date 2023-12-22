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Prag'da Charles Üniversitesi'nde Silahlı Saldırı: 14 Ölü, 25 Yaralı

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Prag'daki Charles Üniversitesi'nde bir kişinin düzenlediği silahlı saldırıda en az 14 kişi öldü, 25 kişi de yaralandı. Bu olay ülkenin en kötü toplu silahlı saldırısı olarak kayıtlara geçti. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de olay karşısında şok olduğunu ve büyük üzüntü duyduğunu belirtti.

Prag'daki Charles Üniversitesi'nde Perşembe günü bir kişinin düzenlediği silahlı saldırıda en az 14 kişi öldü, 25 kişi de yaralandı. Bu olay ülkenin en kötü toplu silahlı saldırısı olarak kayıtlara geçti.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 22 Aralık (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in sözcüsü Stephane Dujarric, Guterres'in Çekya'nın başkenti Prag'da bir üniversitede meydana gelen silahlı saldırı karşısında şok olduğunu ve büyük üzüntü duyduğunu söyledi.

Sözcü Perşembe günü yaptığı açıklamada, BM Genel Sekreteri Guterres'in saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine en derin taziyelerini ilettiğini ve yaralılara acil şifalar dilediğini ifade etti.

Dujarric, BM Genel Sekreteri Guterres'in ayrıca Çekya halkı ve hükümetiyle tam dayanışma içinde olduğunu yinelediğini söyledi.

Prag'daki Charles Üniversitesi'nde Perşembe günü bir kişinin düzenlediği silahlı saldırıda en az 14 kişi ölmüş, 25 kişi de yaralanmıştı. Bu olay ülkenin en kötü toplu silahlı saldırısı olarak kayıtlara geçti.

Çek hükümeti Perşembe gecesi yaptığı açıklamada, silahlı saldırıda hayatını kaybedenler için Cumartesi günü bir günlük yas ilan etti.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Birleşmiş Milletler Antonio Guterres Çekya Dünya Güncel Haberler

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