Poyraz fon krizi için komisyon çağrısı yaptı, iktidara 'tek kelam edemiyorsunuz' dedi

(TBMM) - İYİ Parti Grup Başkanvekili Uğur Poyraz, kamuoyunda "fon krizi" olarak bilinen gelişmelere ilişkin Meclis araştırma komisyonu kurulması çağrısını yineleyerek, "15 gündür kafanızı öne eğmek zorundasınız, tek kelam edemiyorsunuz. Siyasi aktörleriniz, ekranlarda ya da verdikleri röportajlarda Ali kıran baş kesen gibi 'Bizden değildir, hesap verecekler, o olacak, bu olacak', Genel Kurul'a gelince hiçbir şey yok. TBMM'yi bu kadar fonksiyonsuz hale getirmekten, sizin de fonksiyonsuz hale geldiğinizi tescil etmekten hiç mi ar etmiyorsunuz, hiç mi hicap duymuyorsunuz?" dedi.

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Genel Kurul gündemine geçilmeden önce grup başkanvekilleri gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Grup başkanvekillerinin gündeminde kamuoyunda "fon krizi" olarak bilinen sermaye piyasalarındaki gelişmeleri yer aldı. Konu hakkında konuşan Yeni Yol Grup Başkanı Mehmet Emin Ekmen, sürecin uzamasının kamuya zarar verdiğini belirterek, "Dün Sayın Ömer Bolat'la ilgili bir iddia ortaya çıktı, kendisi bu iddiayı hızlıca, detaylı ve tatmin edici bir şekilde reddetti. Peki, niye buna mahal veriyorsunuz? Listeleri yayınlayın, kimin ne kadar, hangi miktarda bu alçaklığa karıştığını herkes bilsin, kimse hakkında spekülasyon yapılmasın" ifadelerini kullandı.

"TARİHİN EN BÜYÜK FON DOLANDIRICILIĞINA DAİR BİR KOMİSYON KURALIM"

Olayın yargı ile bürokrasi arasında sıkışıp kalmaması gerektiğini vurgulayan ve komisyon kurulmasını öneren Ekmen, şöyle konuştu:

"Geliniz, bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında tarihin en büyük fon dolandırıcılığına dair bir komisyon kuralım. Bütün grupların teklifleri var, isterseniz bunları birleştirelim, isteseniz herhangi biri üzerindeki konuşmayla bile iktifa edelim ama yeter ki bu dolandırıcılık faaliyeti yargıyla bürokrasi arasında sıkışıp kalmasın. Bir demokratik denetime ve milletimizin gözetimine ve göz açıklığına getirilsin. Aranızda bu işleri çok iyi bilen arkadaşlar var, onlardan bile dahi kurulsa biz yine bunun hayırlı bir şey olacağını düşünüyoruz. Bir milletvekili bile ve isteye böyle bir dolandırıcılığın kapatılmasına göz yummaz."

"15 GÜNDÜR TEK KELAM EDEMİYORSUNUZ"

İYİ Parti Grup Başkanvekili Uğur Poyraz, "fon krizi" gündemiyle ilgili araştırma komisyonunun kurulması gerektiğini vurgulayarak iktidar sıralarına eleştirilerde bulundu. Poyraz, araştırma komisyonunun kurulmasının iktidarın rızasına bağlı olmadığını belirterek, "TBMM bu konuda gereğini yapmak zorundadır, iktidar gereğini yapmak zorundadır. İktidar bu anlamda bir kabul mercisi de değildir. Dolayısıyla bugün iktidardaki tüm milletvekillerini zan altına alan, her gün manşetlerde bir siyasetçisinin, bakanının, bakan yardımcısının, bürokratın isminin zikredildiği bir yerden hiç mi ar etmiyorsunuz, hiç mi hicap duymuyorsunuz?" diye sordu.

Poyraz, sözlerini şöyle sürdürdü:

CHP Grup Başkanvekili Sevda Erdan Kılıç, son günlerde "fon krizi" gelişmeleriyle ilgili olarak gazetecilerin sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirildiğini dile getirdi. Kılıç, ülkede derin bir sansür krizi yaşandığını vurgulayarak, "Türkiye basın özgürlüğünde 180 ülke arasında 163. sırada. Ekonomik baskı, yargı terörü derken gazetecilere açılan soruşturmalarla basın özgürlüğü zaten artık ayaklar altında, konuşacak hali bile kalmamış" dedi.

Erdan, geçen ay 1270 "X" sosyal medya hesabına erişim engeli getirildiğine işaret ederek, "30 Eylül'den bu yana fon krizine ilişkin paylaşım yapan 147 hesap hakkında da engelleme kararı alınmış. Şimdi, insanlar birikimlerini kaybetmiş, paralarının nereye gittiğini soruyor ya da sorumlular acaba bunun hesabını verecek mi diye merak ediyor, süreci takip etmek istiyor. Siz bunlara cevap vermek yerine kalkıp bu konuları soran, bunları araştıran hesapları kapatıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Kılıç, "fon krizi" gündemiyle Meclis'te araştırma komisyonu kurulması çağrısını yineleyerek, "Kimler ne kazandı? Kimler biliyordu da görevini yapmadı? Kimlerin siyasi, bürokratik bağları var? Hesap kapatmak yerine burada araştırma komisyonunu kurup aslında ayrıntılarıyla bunu araştırmak ve bütün vatandaşları da aslında bu konuda bilgilendirmek zorundayız" diye konuştu.

"AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANI'NIN BABASI 830 MİLYONLUK İŞLEM YAPMIŞ"

YENİ Parti Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin gündemlerinin "fon krizi" olduğunu söyleyerek, "Muhalefet parti grupları araştırma önergelerini vermiş, bir komisyon kurulması için davet ediyor. AKP'nin grup önerisi, çalışma gün ve saatlerinin düzenlenmesi. Yine AKP'nin gündem dışı konuşması, uzay kongresi. Az önce iki bakanın da adı açıklandı. Bu fon rezaleti günden güne büyürken, bu ülkenin bakanları bu işin tam göbeğindeyken susacak mıyız?" ifadelerini kullandı.

"Ticaret Bakanı 170 milyonluk işlem yapmış. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'nın babası 830 milyonluk işlem yapılmış" iddiasını gündeme getiren Başarır, şöyle devam etti:

"Sizler bu işin araştırılması, somut maddi gerçeğin ortaya çıkması için el kaldıracaksınız ya da bu işin ötelenmesi, üstünün kapatılması için ret oyu için el kaldıracaksınız. 500 bin insanın, ailenin ahı var burada. Burası TBMM ve önemli görevlerimizden biri de araştırma komisyonlarında görev yapıp sorgulamak, bir anlamda yasama organını çalıştırıp raporlar hazırlamak, bunu 86 milyonla paylaşmak. Bunu yapmak sizin birinci göreviniz. Bu Meclis, Susurluk gibi vahim olaylarda komisyonlar kurmuştur. Susurluk gibi bir olaydan sonra bu ülkede Genelkurmay başkanları dinlenmiştir, bakanlar dinlenmiştir. Bakanlara, Genelkurmay başkanlarına, komutanlara sorular sormuştur, onu raporlaştırmıştır."

Kaynak: ANKA