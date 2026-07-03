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Portekiz Hırvatistan'ı 2-1, İsviçre de Cezayir'i 2-0 Yenerek Son 16 Turuna Kaldı

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2026 FIFA Dünya Kupası'nda Portekiz, Hırvatistan'ı 2-1; İsviçre ise Cezayir'i 2-0 yenerek son 16 turuna kaldı. Portekiz'in rakibi İspanya oldu.

(ANKARA) - 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Portekiz Hırvatistan'ı 2-1, İsviçre de Cezayir'i 2-0 yenerek son 16 turuna kaldı.

Dünya Kupası'nda son 32 tur karşılaşmaları devam ediyor. Portekiz, Ronaldo ve Ramos'un attığı gollerle Hırvatistan'ı kupa dışında bıraktı. Hırvatistan'ın tek golünü ise Peresic kaydetti. Portekiz'in son 16 turundaki rakibi İspanya oldu.

Gecenen bir diğer karşılaşmasında ise İsviçre, Embolo ve Ndoye'nin golleriyle Cezayir'i 2-0 yendi ve son 16 turuna kaldı. İsviçre, son 16 turunda Kolombiya-Gana eşleşmesinin galibiyle oynayacak.

Kaynak: ANKA
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