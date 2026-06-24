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Polatlı'da yılın ilk buğdayının kilogramı bin liradan satıldı

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Ankara'nın Polatlı ilçesinde bu yılın hasat döneminin ilk buğdayı sembolik olarak kilogramı bin liradan açık artırmayla satıldı. Üretici Zalif Çınar, 40 dekarlık araziden 13 ton buğday aldığını açıkladı.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde, bu yılın hasat döneminin ilk buğdayının kilogramı bin liradan satıldı.

Yeniköseler Mahallesi'nde çiftçilik yapan Zalif Çınar'ın Polatlı Ticaret Borsasına getirdiği sezonun ilk ürününün kilogramı açık artırmayla satıldı.

Kıraç ve nadas arazide yetiştirilen "Esperia 3. Sınıf" cinsi buğdayın kilogramı sembolik olarak bin liradan satıldı.

Üreticinin diğer geriye kalan ürününün kilogramı ise 14 lira 75 kuruştan işlem gördü.

Hasat sezonunun hayırlı ve bereketli olmasını dileyen Polatlı Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Türkoğlu, Zalif Çınar'a çeyrek altın hediye etti.

Üretici Zalif Çınar, 40 dekarlık kıraç araziden 13 ton buğday aldığını, dekar başına ortalama 325 kilogram verim elde ettiğini belirtti.

Kaynak: AA / Ali Tuna
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