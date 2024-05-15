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Piramit şeklindeki dağların çeşitli görüntüleri

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Çin'in güneybatısındaki 'piramitlerin' görüntüleri internet kullanıcılarının ilgi odağı oldu. Guizhou eyaletinin Anlong ilçesinde yükselen yapılar piramitleri andırıyor. Fakat yakından incelendiğinde bu gizemli yapıların aslında dağ zirveleri olduğu anlaşılıyor. 'Anlong Piramitleri' diye bilinen bu karstik oluşumlar 200 milyon yıl önce meydana geldi. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Guizhou'dan bildiriyor. (XHTV)

Piramit şeklindeki dağların çeşitli görüntüleri

Çin'in güneybatısındaki "piramitlerin" görüntüleri internet kullanıcılarının ilgi odağı oldu.

Guizhou eyaletinin Anlong ilçesinde yükselen yapılar piramitleri andırıyor. Fakat yakından incelendiğinde bu gizemli yapıların aslında dağ zirveleri olduğu anlaşılıyor.

"Anlong Piramitleri" diye bilinen bu karstik oluşumlar 200 milyon yıl önce meydana geldi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Guizhou'dan bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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