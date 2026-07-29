Petrol zengini Libya'da yeniden başlayan elektrik kesintileri halkın yaşamını olumsuz etkiliyor

Petrol zengini Libya'da bir aydır devam eden günlük 4 ila 10 saat elektrik kesintileri aşırı sıcakların yaşandığı dönemde halkın hayatını birçok açıdan olumsuz etkiliyor.

Kesintiler, jeneratörü olmayan veya jeneratör koyacak uygun yeri bulunmayan devlet kurumları ile restoranlar, kafeler ve dükkanlarda hareketliliğin tamamen durmasına neden oluyor.

Libya halkı, aşırı sıcaklardan korunmak için araçlarında klima çalıştırarak ya da denize girerek kesinti saatlerinde serinlemeye çalışıyor. Hastalar ve klimasız kapalı ortamda çalışmak zorunda olan meslek gruplarının mensupları için ise kesintiler hayatı daha da zorlaştırıyor.

Yaklaşık iki yıldır elektrik kesintilerinin yaşanmadığı Libya'da halk ülke genelinde yeniden başlayan kesintiler nedeniyle başta Trablus olmak üzere birçok kentte protestolar düzenliyor.

Uzmanlar elektrik kesintilerini gaz ve yakıt teminindeki aksaklıklar, iletim ve dağıtım şebekelerinin verimsizliği, bakım ve kontrol sistemdeki eksiklikler gibi birden fazla nedene bağlarken, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeyde, kesintilerle ilgili Libya Genel Elektrik Şirketini suçlamış ve şirketi denetim ve hesap verebilirliği reddeden bir yönetime teslim etmeyeceklerini vurgulayarak sorumlular hakkında soruşturma başlatılması gerektiğini ifade etmişti.

AA muhabiri, petrol zengini ülkede elektrik kesintilerinin günlük hayatı nasıl etkilediğini Libyalılara sordu.

"Yetkililerin insanların ne şartlarda olduğunu görmesi gerekiyor"

Başkent Trablus'ta yaşayan Muhammed Sasi, ülkede elektrik kesintilerinin 10 yıldır kronik bir soruna dönüştüğünü ve son dönemde 6-8 saatlik kesintiler yaşandığını söyledi.

Bazen günde iki kez kesinti yapıldığını belirten Sasi, şöyle konuştu:

"Nedeni teknik sorunlar olabilir. Kusur mutlaka Genel Elektrik Şirketinde tabii. Belki bütçe sıkıntısı nedeniyle şirketin santral sayısında sıkıntı olabilir. Vatandaş için elektrik son derece önemli. Hayatta her şey elektriğe bağlı."

Sasi, elektrik kesintisi nedeniyle şebeke suyunun temininde de sorunlar yaşandığını, voltajı istikrarlı olmayan ve sürekli gidip gelen elektrik dolayısıyla evdeki beyaz eşyaların bozulduğunu ifade etti.

Yetkililere seslenen Sasi, şunları söyledi:

"Yetkililerin insanların ne şartlarda olduğunu görmesi gerekiyor; hastalar var, klimasız duramayan, ilaçlarını buzdolabında tutması gerekenler var. Elektrik kesintisinden sıkıntı çekmeyen yok. Yetkililerin bu soruna ihtimam göstermesini istiyoruz."

Çözüm vatandaşlardan değil devlet ölçeğinde olabilir

Trablus sakinlerinden Ahmed Dav, elektirk kesintilerinin geçen seneye nazaran çok arttığını, kesinti süresinin 2 saatten 8 saate kadar çıktığını söyledi.

"Bu seneden önceki iki sene elektrik iyiydi. Bu sene haddinden fazla arttı kesintiler. İnsanların işleri durdu. Resmi dairelerin yarısının jeneratörü yok. İnsanlar işlerini bıraktı, (serinlemek için) denize kaçanlar var. Devlet kurumları ve özel sektör tümüyle elektrik ile çalışıyor." diyen Dav, çözümün vatandaştan değil devletten olması gerektiğini dile getirdi.

Daha önce bir Alman şirketinin dağıtım yaptığını ve sorun yaşanmadığını, Çin ve Kore şirketlerinin sektöre girmesiyle kesintilerin arttığını söyleyen Dav, şu ifadeleri kullandı:

"Kimisi gaz yok diyor kimisi santraller arızalı diyor birden fazla nedeni var. Çözüm vatandaşlardan değil devlet ölçeğinde olabilir. Dükkanım var, elektrik yok dışarıda oturuyorum. Nefes almak için dışarıdayız. İhtiyarlar, çocuklar, kadınlar evde, biz yine dışarı çıkıp nefes alıyoruz asıl sıkıntıyı onlar çekiyor."

Soğuk su içmek için bile elektriğe ihtiyaç var

Başkentte 30 yıl trafik polisi olarak görev yapmış emekli Abdullah Fircani, Ayn Zara bölgesinde oturduğunu ve kesintilerin 7 saate kadar çıktığını belirtti.

Elektrik kesintilerinin bu yıl arttığına işaret eden Fircani, "Bir iki saat kesilse hadi neyse, 7 saatten fazla kesinti oluyor. Evde hastam var, benim tansiyonum var, eşimin şekeri var. Soğuk su içmek için bile elektriğe ihtiyaç var. Sadece elektriğin gelmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Dükkanımda 7-8 saat elektrik kesiliyor, malzemeler bozuluyor çöpe atıyorum"

Trablus'ta sandviç dükkanı işleten Edip el-Alim ise, dükkanının bulunduğu bölgede 7-8 saatlik elektrik kesintisi yapıldığını söyledi.

Kesintiler nedeniyle işlerinin durduğunu vurgulayan Alim, "Elektrik kesintisi nedeniyle malzemeler bozuluyor ve çöpe atıyorum. Kıyma bozuluyor, ciğer bozuluyor. Ekmek dışarıda olduğu için kuruyor ve atmak zorunda kalıyorum." dedi.

Dükkanındaki buzdolabını gösteren Alim, şöyle konuştu:

"Bak bomboş, su bile yok. Burada dükkanımda 7-8 saat elektrik kesiliyor. Çalışmak istiyorum dükkanı açıyorum ama elektrik yok. Elektrik yok, nakit dönmüyor, çarşı, pazar ölü durumda. Allah korkusu olmayan tüm yetkililere şunu söylüyorum: Allah bize yeter, O ne güzel vekildir."

Kaynak: AA