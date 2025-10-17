Pervari'de Kara Kovan Balı Hasadı Yapıldı

Siirt'in Pervari ilçesinde huzura kavuşan Herekol Dağı'nın eteklerindeki 2 bin 47 rakımlı Çemikari Yaylası'nda, marka değerinin korunması için izole bölgelerde üretilen kara kovan balının hasadı gerçekleştirildi.

Kaymakam Ahmet Gülderen, İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şanverdi, İlçe Ziraat Odası Başkanı İzzettin Diken, Pervari Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Erkan Bilen ile diğer yetkili ve üreticilerin katılımıyla Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından 21 yıl önce coğrafi işaret belgesi ile tescillenen Pervari balı hasat programı düzenlendi.

Yaylaya ilkbahar aylarında çıkan arıcılar, izole bölgelerde üretilen kara kovan balının ilk hasadını Kaymakam Gülderen ve katılımcılarla yaptı.

Gülderen, AA muhabirine, Çemikari Yaylası ve diğer bölgelerde özverili şekilde kaliteli balların üretildiğini söyledi.

Pervari balına yönelik denetimlerinin sürdüğünü dile getiren Gülderen, Pervari balının marka değerini koruyarak tüketicilerin gerçek balı tüketmelerini sağlamayı amaçladıklarını belirtti.

Organik balın üretilmesi için bazı izole bölgeler belirlediklerini ve bunun sayısını artırmaya yönelik çalışmaların da sürdüğünü ifade eden Gülderen, balın ilçenin en önemli geçim kaynaklarının başında geldiğini anlattı.

Ülkedeki huzur ve güven ortamının bal üretimine de yansıdığını vurgulayan Gülderen, şunları kaydetti:

"Bu coğrafyada devletimizin destekleriyle hem arılı hem arısız kovan hibe desteği ve teşviklerle beraber üreticilerimiz daha da fazla üretmekte ve bu işi daha da sahiplenmektedir. Bu şekilde hem ilçemize hem ilimize hem de ülkemize ekonomik değer katkı sağlamaktadır. Arıcılarımız rahat bir şekilde doğaya, dağlara, yaylalara çıkabilmekte ve rahatça konaklayabilmekte ve arılarını koruyabilmektedir. Bu da bal üretimimizi artırmakta ve piyasa değerimizi artırmaktadır. Bunun en büyük nedeni de ülkemizin şu anda güvenlik kuvvetleriyle bir bütünü olarak devlet-millet dayanışmasıyla artık huzur iklimine kavuşmuş olmamızdır."

"Geçen yıl bir rekora imza atmış olduk"

İl Tarım ve Orman Müdürü Şanverdi de huzur ve güven ortamının sağlanmasıyla beraber Çemikari Yaylası bölgesinde yeniden bal üretiminin başladığını bildirdi.

Kentin en kaliteli, en güzel ballarının üretildiği bölgede üreticilerle çok değerli bir balın hasadını yaptıklarını aktaran Şanverdi, şöyle devam etti:

"Siirt'imizde 227 bin kovanımız, 3 bin 48 ton bal üretimimizle geçen yıl bir rekora imza atmış olduk. Bu yıl geçen bereketli hasadımızla inşallah bunun çok daha üzerinde bir üretim elde etmiş olacağız. Bu bölgemiz, Pervari ilçemizde, ilimizde üretilen balımızın yarısından fazlası bir üretim yapılıyor. Buradaki ürünlerimiz tamamen doğal. Herhangi bir katkı maddesi olmadan ve 2004 yılından almış olduğumuz coğrafi işaretimize uygun olarak üretilen bir ürünümüz. Tadıyla, aromasıyla, rayihasıyla gerçekten eşsiz bir ürün. Üreticilerimizi gerçekten tebrik ediyoruz. Çünkü burada bir emek var. Bir gayret var. Bir özveri var, bir çalışkanlık var. İnşallah burada bol verimizle ilimize ciddi bir katkı sağlamış olacağız."

Pervari Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Bilen de izole bölgede 1300 sepet örme kara kovanının bulunduğunu ve bu yıl rekoltenin çok iyi olduğunu belirterek, "Organik olarak biz buradan yaklaşık 5 ton verim elde etmeyi hedefliyoruz." dedi.

Bal üreticisi Ramazan Gündüz de ilkbaharda geldikleri yaylada uzun süren emekler sonucu hasada başladıklarını, ürettikleri balın hiçbir katkı maddesi içermediğini vurguladı.