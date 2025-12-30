Haberler

ABD'den İsrail F-15 uçak programı için Boeing'e 8,6 milyar dolarlık sözleşme

ABD Savunma Bakanlığı, Boeing ile İsrail Hava Kuvvetleri için 25 yeni F-15IA uçağının tasarım ve üretimi için 8,6 milyar dolarlık bir sözleşme imzaladı. Sözleşme, Missouri'deki çalışmalarla 2035 yılına kadar tamamlanması planlanıyor.

Pentagon tarafından, söz konusu sözleşme hakkında yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Bu sözleşme, İsrail Hava Kuvvetleri için 25 yeni F-15IA uçağının tasarımı, entegrasyonu, enstrümantasyonu, testi, üretimi ve teslimatını ve ek 25 F-15IA uçağı için opsiyonu içeriyor." denildi.

Sözleşmenin İsrail'e yapılan yabancı askeri satışları kapsadığının belirtildiği açıklamada, program üzerindeki çalışmaların Missouri eyaletindeki St. Louis'de gerçekleştirileceği ve 31 Aralık 2035'e kadar tamamlanmasının beklendiği ifade edildi.

ABD, uzun zamandır Orta Doğu'daki en yakın müttefiki olarak nitelendirdiği İsrailin' en büyük silah tedarikçisi konumunda bulunuyor.

