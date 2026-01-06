Haberler

Pendik'te oyuncak silahla kuyumcu soygunu girişimi sonrası kavga kamerada

Pendik'teki bir kuyumcuda kimliği belirsiz bir kişi, oyuncak silah kullanarak soygun girişiminde bulundu. Olayın ardından çıkan arbede güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

PENDİK'te kuyumcuya kimliği belirsiz kişi tarafından oyuncak silahla soygun girişimi gerçekleştirildi. Olayın ardından iş yeri sahibiyle şüpheli arasından çıkan arbede çevredeki güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, 2 Aralık günü Kaynarca Mahallesi'ndeki bir kuyumcuda meydana geldi. İddiaya göre, kuyumcuya giren şüpheli, belinden çıkardığı silahı iş yeri sahibine doğrultarak elindeki çantaya iş yerinde bulunan ziynet eşyalarını doldurmasını istedi. Olayın ardından kuyumcu ile şüpheli arasında çıkan arbede iş yerinin dışına çıktı. Kısa sürede büyüyen kavgaya dışarıdaki esnafta dahil oldu. Olay sırasında şüphelinin elinden yere düşen silahın oyuncak olduğu anlaşıldı. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, kavga sırasında kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

OLAY KAMERADA

Yaşanan olaylar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, kuyumcu ve çevredeki esnafların şüpheliyi darbettiği anlar yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500

