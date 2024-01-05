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Pendik Sahil Yolu'nda Otomobil Kazası: 4 Yaralı

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Pendik Sahil Yolu'nda meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil çelik bariyerlere çarptı. Kazada 1'i ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı.

PENDİK Sahil Yolu'nda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin çelik bariyerlere çarptığı kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 04.30 sıralarında Pendik Sahil Yolu Kaynarca mevkinde meydana geldi. İddiaya göre, 32 ACC 460 plakalı otomobilin ismi öğrenilemeyen sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan çelik bariyerlere çarptı. Meydana gelen kazada, otomobilde bulunan 4 kişi yaralanırken, çarpmanın şiddetiyle otomobilin sağ ön tekerleği ve ön tamponu çelik bariyerlere saplandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralanan 4 kişiyi sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralıları ambulansla hastaneye kaldırılırken birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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