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Pendik Kaymakamlığı Lojmanına Silahlı Saldırı

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Pendik Kaymakamlığı lojmanındaki polis noktasına motosikletli kişilerce silahla ateş açıldı. Saldırganlar olay yerinden kaçtı. Yaralananın olmadığı saldırının ardından polis ekipleri şüpheli motosiklet ve kişilere yönelik çalışma başlattı.

Pendik Kaymakamlığı lojmanındaki polis noktasına motosikletli kişilerce silahla ateş açıldı.

Alınan bilgiye göre, Batı Mahallesi'ndeki Pendik Kaymakamlığına ait lojmanın önüne motosikletle gelen kasklı iki saldırgan, buradaki polis noktasına silahla ateş açtı.

Saldırganlar, polisin karşılık vermesi üzerine olay yerinden kaçtı.

Polis ekipleri, yaralananın olmadığı saldırının ardından bölgede şüpheli motosiklet ve kişilere yönelik çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Güncel

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