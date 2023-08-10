Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş'un ailesine şehadet haberi ulaştı

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarının taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Özkan Lale'nin (29) Sivas'taki ailesine şehadet haberi ulaştı. Şehadet haberi, Vali Yardımcısı İhsan Maskar ve askeri görevliler tarafından ailenin evine iletilirken, evin önüne Türk bayrağı asıldı. Şehidin 6 yıldır uzman çavuş olarak görev yaptığı ve 3 kardeşi olduğu belirtildi.