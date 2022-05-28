MSB: 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı - Haberler

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde teröristler tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu 1 askerin şehit olduğunu, 1 askerin yaralandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 28 Mayıs 2022 tarihinde teröristler tarafından önceden yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Hasan Çatal şehit olmuş, bir personelimiz de yaralanmıştır. Yaralı personelimiz derhal hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize acil şifalar dileriz" denildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel