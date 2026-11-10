Pekin'de hava kirliliği nedeniyle 11-14 Kasım'da turuncu alarm uygulanacak

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Çin'in başkenti Pekin'de artan hava kirliliği nedeniyle yarından itibaren "turuncu alarm" durumuna geçilecek.

Pekin Ekoloji ve Çevre Bürosundan yapılan açıklamada, hava koşulları nedeniyle Pekin-Tiencin-Hıbey bölgesinin bir hava kirliliği dalgasının etkisine gireceği belirtildi.

Bu dönemde Pekin'de hava kalitesinin orta düzeyde kirli olacağı ifade edilen açıklamada, 11-14 Kasım tarihlerinde "turuncu alarm" uygulanacağı kaydedildi.

Çin'deki hava kirliliği uyarı sisteminde "turuncu" ikinci derece acil durum seviyesini ifade ediyor. Turuncu alarmda vatandaşlara dışarı çıkarken gerekli tedbirleri almaları tavsiye ediliyor ve okullarda dışarıda yapılan spor dersleri iptal ediliyor.

En yüksek uyarı düzeyi olan "kırmızı alarm" durumunda ise okullar tatil ediliyor, dışarıdaki inşaat faaliyetleri durduruluyor ve taşıt kullanımı ile fabrikaların çalışması kısıtlanabiliyor.

Kaynak: AA