Suriye Sivil Havacılık Otoritesi, Pegasus'un İstanbul-Halep uçuşları 9 Haziran'da başlayacağını duyurdu

Suriye Sivil Havacılık Otoritesi, Pegasus Havayolları'nın İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı ile Halep arasında düzenli ve doğrudan seferlere başlayacağını duyurdu.

Otoritenin ABD merkezli X şirketin sosyal medya platformundadaki hesabından yaptığı açıklamada, "Halep dünyaya daha yakın… 9 Haziran'dan itibaren Pegasus Havayolları İstanbul (Sabiha Gökçen) - Halep hattında düzenli ve doğrudan uçuşlarına başlıyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, yeni hattın Suriye Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki hava bağlantısını güçlendireceği ve yolculara ek seyahat seçenekleri sunacağı belirtildi.

Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Pegasus Havayolları'nın İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Halep'e doğrudan uçuş başlatmasını sosyal medya hesabından tebrik etti.

Büyükelçi Yılmaz, ABD merkezli X platformundan yaptığı paylaşımda "Tebrikler flymepegasus. 9 Haziran'dan itibaren İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Halep'e doğrudan uçuşlar başlıyor." ifadelerini kullandı.