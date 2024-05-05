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Paskalya Bayramı Fener Rum Patrikhanesi'nde kutlandı

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Hristiyanların en önemli dini bayramlarından olan Paskalya Bayramı, Fener Rum Patrikhanesi'nde ayinle kutlandı. Ayinde dualar ve ilahiler okundu, ışıklar söndürülerek çanlar çalındı. Program sabaha kadar sürecek ve son ayinle sona erecek.

Hristiyanların en önemli dini bayramlarından olan ve Hazreti İsa'nın yeniden dirildiğine inanılan günün kutlandığı Paskalya Bayramı dolayısıyla Fener Rum Patrikhanesi'nde ayin yapıldı.

Fener Rum Patrikhanesi Aya Yorgi Kilisesi'nde, Patrik Bartholomeos'un yönettiği ayinle başlayan programda dualar ve ilahiler okundu. Ayine, Yunanistan'ın İstanbul Başkonsolosu Konstantinos Koutras da katıldı.

Patrikhane bahçesinde devam eden ayinde saat 00.00'da Fener Rum Patrikhanesi ve kilisedeki ışıklar söndürülerek çanlar çalındı. Ayine katılanlar, Hz. İsa'nın yeniden dirilişini sembolize eden mumları yakarak ayine eşlik etti.

???????Sabaha kadar dualarla devam edecek Paskalya programı, saat 10.00'da düzenlenecek ayinle sona erecek.

Kaynak: AA / Güncel

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