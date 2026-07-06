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Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Rusya ile sorunları çözeceğimizi umuyorum

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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Rusya Başbakanı Mihail Mişustin ile Yekaterinburg'da bir araya geldi. Görüşmede, iki ülke arasında son dönemde ortaya çıkan sorunların yapıcı diyalogla çözüleceğine dair umutlu olduğunu belirtti. Rusya ise yeni Ermeni hükümetinden dostane ilişkiler beklediğini ifade etti.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Rusya ile ilişkilerde son dönemde ortaya çıkan sorunların yapıcı şekilde ele alınarak, çözüme kavuşturulmasını umduklarını söyledi.

Paşinyan, Rusya Başbakanı Mihail Mişustin ile Rusya'nın Yekaterinburg kentinde yaptığı görüşmede, Ermenistan-Rusya ilişkilerine dair açıklamalarda bulundu.

Görüşmenin, Ermenistan'da yapılan seçimlerin ardından iki ülke ilişkilerindeki gündemi ele almak için fırsat sunduğunu belirten Paşinyan, "Elbette, daha önce de söylediğim gibi, tüm konuları ve nüansları görüşmek ve açıklığa kavuşturmak için yapıcı bir tutum içindeyiz." dedi.

Paşinyan, Rusya'da gerçekleştireceği görüşmelerde, bazı önemli konuları ele alacaklarını anlatarak, "Ermenistan-Rusya ilişkilerinde son dönemde bazı sorunlu başlıklar ortaya çıktı. Bu konuları görüşüp çözeceğimizi umuyorum." diye konuştu.

Görüşmede konuşan Mişustin, Ermenistan'daki seçimlerin sonuçlarına göre kurulacak yeni hükümetin, Rusya-Ermenistan ilişkilerinin dostluk, iyi komşuluk ve karşılıklı saygı ruhuyla istikrarlı gelişimini desteklemesini beklediklerini söyledi.

Rusya, sağlık açısından ihlaller tespit edildiği gerekçesiyle son dönemde Ermenistan'dan maden suyu, alkollü içecek, sebze ve meyve dahil çeşitli ürünlerin ithalatına kısıtlama getirmişti.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay
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