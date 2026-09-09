Paris'teki Uzay Zirvesi'nde 20 milyar avro değerinde 50'den fazla sözleşme imzalanacak

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, başkent Paris'te düzenlenen Uluslararası Uzay Zirvesi'nde 20 milyar avro değerinde 50'den fazla işbirliği sözleşmesi imzalanacağını duyurdu.

Paris'teki Grand Palais'te (Büyük Saray) düzenlenen Uluslararası Uzay Zirvesi devam ediyor.

Macron, zirve kapsamında Avrupalı astronotların katıldığı oturumun kapanışında söz aldı.

Bu zirvenin eşi benzeri olmayan bir fırsat sağladığını belirten Macron, zirve kapsamında toplam 20 milyar avro değerinde 50'den fazla işbirliği sözleşmesinin Fransa, Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) dahil farklı ülkeler arasında imzalanacağını ifade etti.

Macron, "(Zirvede) Avrupa uzay sanayisini güçlendirmeye yönelik bir dizi fırsat, yatırım ve ortaklıklar olacak." diyerek, zirveye katılan diğer ülkelerle de ortaklıklar hayata geçirebileceklerini ifade etti.

Uzay güvenliği, teknolojileri ve ekonomisinin ele alındığı zirve yarın sona erecek.

Kaynak: AA