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Paraşütle Maç Sahasına İniş Yapan Sporcuya Taraftarlardan Alkış

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir paraşüt sporcusu, amatör futbol maçı sırasında sahaya iniş yaparak futbolcuları ve taraftarları şaşırttı. Adem Keskin, Uludağ'dan yaptığı uçuş sonrası maçı izlemek için iniş yaptığı sahada büyük bir ilgiyle karşılandı.

Maçın oynandığı sahaya paraşütle iniş yaptı

Futbolcu ve taraftarlar ayakta alkışladı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 yıl önce çalıştığı fabrikanın bahçesine inen paşütçü Adem Keskin, bu kezde maçın oynandığı sahaya iniş yaptı. Paraşüt sporcusunu gören futbolcu ve taraftarlar büyük şok yaşadı.

Bursa Amatör Ligi 1. Küme Yenicespor ve Şirinevler takımlarının karşı karşıya geldiği maçın devre arasında büyük sürpriz yaşandı. Uludağ eteklerinden uçuş yapan paraşüt sporcusu ve mobilya firması işçisi Adem Keskin, evine yakın olan amatör futbol sahasını gözüne kestirdi. Havadan sahanın müsait olduğunu gören paraşüt sporcusu, süzülerek sahaya indi. Paraşütçüyü gören futbolcu ve taraftarlar büyük şok yaşarken, ayakta alkışladılar. Uludağ eteklerinden paraşütle uçuş yapan mobilya firması işçisi Adem Keskin, 2 yıl öncede mesaiye geç kalmamak için çalıştığı fabrikanın bahçesine iniş yapmıştı.

Sokağında araçlar olduğu için sahaya indiğini belirten Adem Keskin, "Uludağ'dan uçuş yaptık. Kendi evimin sokağında iniş yapacaktım ama etrafa araçlar olduğu için yapamadım. Yakın olduğu için sahaya iniş yapmak zorunda kaldım. Şimdi tekrardan çıktık ama karanlık oldu uçuş yapamıyoruz. Güzel bir uçuştu. İndiğim sırada sahada maç oynanıyormuş. Devre arası olduğu için sıkıntı yaşamadık. Jandarma beni apar topar hemen dışarı çıkardı. Güzel bir iniş oldu" şeklinde konuştu.

Paraşütle Maç Sahasına İniş Yapan Sporcuya Taraftarlardan Alkış
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SALİH BİLAL ASLAN - Güncel

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