'Paramount Otel' soruşturmasında iş insanı Cihan Ekşioğlu'na tahliye

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) bulunan Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme gelen "Paramount Otel" iddialarıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "tefecilik" suçlamalarıyla yürütülen bir soruşturma kapsamında iş insanı Cihan Ekşioğlu ile ABD'de olduğu bilinen Sezgin Baran Korkmaz'ın da aralarında bulunduğu 7 kişi hakkında geçen ay gözaltı kararı verilmişti.

3 TUTUKLAMA

Gözaltına alınan ve 18 Ekim'de Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen 5 isim; Cihan Ekşioğlu, Çağlar Şendil ve Sinan Görkem Gökçe tutuklama, Şaban Kayıkçı ev hapsi, Melike Yüksel ise yurt dışı yasağı ve imza şartıyla mahkemeye sevk edilmişti. Sulh Ceza Hakimliği de istem doğrultusunda karar vermiş, Ekşioğlu, Şendil ve Gökçe tutuklanmıştı.

CİHAN EKŞİOĞLU'NA TAHLİYE

Edinilen bilgiye göre, Ekşioğlu'nun avukatları Sulh Ceza Hakimliği'ne tutukluluğun kaldırılması yönünde itirazda bulundu. Savcılık tutukluluğun devam etmesi yönünde mütaalada bulundu, hakimlik itirazı reddetti. Hakimlik tutukluluğun devamı yönünde karar verirken avukatlar bu kez bir üst mahkeme olan asliye cezaya itirazda bulundu. Savcılık yine tutukluluğun devamı yönünde mütaala verdi. Asliye Ceza Mahkemesi ise 'tefecilik' dışında kalan suçlar bakımından tahliye kararı verdi.

Cihan Ekşioğlu

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Öte yandan, "Tefecilik" suçlamasıyla tutukluluğu devam ettiği için halen cezaevinde bulunan Ekşioğlu ve diğer şüpheliler hakkındaki soruşturmanın da sürdüğü bildirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gözaltı sürecinde şu açıklamayı yapmıştı: "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, şüpheliler Sezgin Baran KORKMAZ, Cihan EKŞİOĞLU, Çağlar ŞENDİL, Melike YÜKSEL, Sinan Görkem GÖKÇE, Şaban KAYIKÇI ve Alpan Keskin hakkında müşteki Ufuk Turizm İşletmeleri San. Tic. A.Ş'ye yönelik müştekinin acze düşmesinden yararlanmak suretiyle 2019 yılı ve devamında müşteki şirketi yönetimlerinde olan şirketlere borçlandırdıkları ve bu borcu faiz almak suretiyle müşteki şirkete verdikleri yine ayrıca müşteki şirketin üst hakkını elinde bulundurduğu Muğla ili Bodrum ilçesi Torba mevkiinde bulunan hali hazırda ismi The Plaza Bodrum (eski Jumeirah Otel, Paramount Hotel, Be Premium Hotel) olan otelin de üst hakkını devraldıkları ve şüpheli Cihan Ekşioğlu ile şüpheli Şaban Kayıkçı ile birlikte hareket ederek üst hakkının bulunduğu oteli işlettikleri iddasıyla; Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Tefecilik, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçları kapsamında yürütülen soruşturma çerçevesinde şüphelilerden;

1- Cihan EKŞİOĞLU

2- Çağlar ŞENDİL

3-Melike YÜKSEL

4-Sinan GÖRKEM GÖKÇE

5-Şaban KAYIKÇI

isimli şüpheliler yakalanmış olup, ikamet adres ve eklentileri ile araçlarında yapılan arama doğrultusunda haklarında gözaltına alma kararı verilmiştir. Soruşturma gizliliği gözetilerek titizlikle işlemlere devam olunmaktadır."