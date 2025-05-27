Papara operasyonunda gözaltı sayısı 14'e yükseldi

Papara operasyonunda gözaltı sayısı 14'e yükseldi
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Papara operasyonunda gözaltı sayısı 14'e yükseldi
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Papara'ya yönelik yasa dışı bahis operasyonunda yeni bir gelişme yaşandı. Papara'nın sahibi Ahmed Faruk Karslı'nın da aralarında bulunduğu gözaltıların sayısı 14'e yükseldi. 10 adet şirkete kayyum atanan operasyonda şüphelilere ait banka ve kripto varlık hesapları olmak üzere yaklaşık 5 milyar TL'lik mal varlığına el konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Yasadışı bahis, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Kurulan Örgüte Üye Olma, Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama suçları kapsamında yürütülen soruşturma kapsamında Papara'ya bu sabah saatlerinde operasyon yapıldı.

10 şirkete kayyum atanan, yaklaşık 5 milyar TL mal varlığına el konulan operasyonda ise sıcak bir gelişme yaşandı. Papara'nın sahibi Ahmed Faruk Karslı'nın da aralarında bulunduğu gözaltıların sayısı 14'e yükseldi.

PAPARA'YA YASA DIŞI BAHİS OPERASYON

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Papara adlı elektronik para kuruluşunun sahibi Ahmed Faruk Karslı'nın yasa dışı bahis örgütünün lideri olduğu ve 2016 yılından itibaren faaliyet izniyle çalışan Papara Elektronik Para A.Ş.'nin, yasa dışı bahis para trafiğine ön ayak olduğu, yasa dışı bahis örgütlerinin para transferlerini Papara üzerinden gerçekleştirdiği ayrıca, Papara Elektronik Para A.Ş. nezdindeki hesapların, yapılan kripto borsa işlemleri ve yasa dışı bahisle ilgili her bir transfer aşamasında ücret tahsil edebildiği, bu hesaplarla ilgili incelemelerin sonradan yapılmasının bahis işlemlerini aksatmadığı gibi, şirketin bu işlemlerden gelir elde ettiği belirlendi.

Papara operasyonunda gözaltı sayısı 14'e yükseldi

MASAK RAPORUNDA ORTAYA ÇIKTI

MASAK raporlarında yer alan tespitlere göre Papara Elektronik Para A.Ş.'nin işlemleri, yasa dışı bahis suçu işlemlerini ihtiva eden işlemleri de kapsadığı, işlemlerin yasa dışı bahis suçunun işlenmesinde Papara Elektronik Para A.Ş.'nin sistematik ve yoğun bir şekilde kullanılarak bu suçun işlenmesini kolaylaştırdığı anlaşıldı.

YASA DIŞI BAHİS ÖRGÜTLERİYLE ANLAŞMA SÜRECİNDE OLDUĞU DEĞERLENDİRİLDİ

Yapılan çalışmalarda, Papara sistemleri üzerinden açılan toplam 26 bin 12 hesabın, 102 farklı yasa dışı bahis ve kumar sitesinde kullanıldığı; bu hesaplardan elde edilen yasa dışı finansal hacmin yüksek tutarlı olduğu belirlendi. Bu meblağların, platform aracılığıyla 274 farklı banka hesabına aktarıldığı; ardından suç gelirlerinin 16 farklı kripto cüzdan adresine yönlendirilerek aklanmaya çalışıldığı, ayrıca tespit edilen 5 kripto cüzdan hesabı sahibinin yasa dışı bahis örgütü liderleriyle iş birliği içinde olduğu anlaşıldığı ve Papara isimli ödeme kuruluşunun, yasa dışı bahis örgütleriyle bir anlaşma süreci içerisinde olduğu değerlendirildi.

Papara operasyonunda gözaltı sayısı 14'e yükseldi

TMSF KAYYUM OLARAK ATANDI

Soruşturma kapsamında 27 Mayıs'ta 14 şüpheliye yönelik eş zamanlı gözaltı kararı verildi. Örgüt lideri ve örgüt üyelerine ait, başta PPR Holding Anonim Şirketi olmak üzere toplam 8 şirket, yat, 5 tekne, 3 kiralık kasa, 74 araç, 7 daire ve villaya yönelik mal varlıklarına el koyma tedbiri uygulandı. El konulan PPR Holding A.Ş. ve diğer şirketlere İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği kararı ile TMSF kayyum olarak atandı.

BAKAN YERLİKAYA SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya paylaşımında, "İstanbul'da 'Yasa Dışı Bahis' suçuna yönelik Papara A.Ş.'ye bugün (27 Mayıs) düzenlediğimiz eş zamanlı operasyonlarda; örgüt elebaşının da içerisinde bulunduğu 14 şüpheli yakalandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Papara sistemlerinde 'Yasa Dışı Bahis' amacıyla suç geliri finansının sağlanması için vatandaşlarımız adına hesapların açılarak suçtan elde edilen para transferlerini kolaylaştırıldıkları tespit edildi.

Papara operasyonunda gözaltı sayısı 14'e yükseldi

MASAK raporlarında yapılan analizler sonucu; 26 bin 12 kişi adına açılan Papara hesapları üzerinden yasa dışı bahis oynatıldığı ve 12 milyar 879 milyon 558 bin lira işlem tutarının bulunduğu, bu hesaplarda toplanan paraların 274 farklı hesaba aktarıldığı ve bu hesaplardan 4 farklı yasa dışı bahis sitesiyle ilişkili 5 şahsa ait kripto cüzdan hesaplarına aktarıldığı tespit edildi. Papara A.Ş.'nin de olduğu 10 adet şirket, şüphelilere ait banka ve kripto varlık hesapları, 6 adet deniz aracına, 74 adet araca ve 8 adet konut olmak üzere yaklaşık 5 milyar liralık mal varlığına el konuldu. İstanbul Valimizi, operasyonları koordine eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı, operasyonları gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürümüzü, Kahraman Polislerimizi ve MASAK çalışanlarımızı tebrik ediyorum. Yasa dışı bahis, sadece bireylerin değil, toplumun geleceğini de tehdit eden bir suçtur. Vatandaşlarımızın güvenliği için yasa dışı bahis ve siber dolandırıcılıkla mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel
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Yorumlar (14)

Haber Yorumlarırhfpc5zpp8:

bunlar göbeğini CHP ye bağlamışlar… milletin parasını kendi reklamı için kullana tutuklu bay İmamoğluous ile kanka olduklarını düşünüyorum.

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Haber Yorumlarımardinli yiğit:

o zaman papapapapapara park dedikleri ts stadyumu da yıkılsın.. klüpte kapatılsın :)

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Haber YorumlarıCHP Savar:

hasirtti blak bord

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Haber YorumlarıJY:

EEEE SONUÇ??????? BAHİS OLAYI TAMAMEN BİTDİ Mİ?????? HAYIR BİTMEZ! İNSANLAR BİR ŞEKİLDE YOLUNU BULUR OYNAR YİNE. EN İYİ ÇÖZÜM KUMAR VE BAHİS OLAYINI YASAL YAPIN DEVLET VERGİSİNİ TOPLASIN VE DENETLESİN.

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Haber YorumlarıMustafa Kurt:

Darısı paribu nun başına onlarda az dolandırıcı değil

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