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Pantolonunun içine soktuğu laptopu alıp böyle kaçtı Kur'an kursunda bilgisayarı çaldılar

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Bursa'da Kur'an kursunda 2 çocuğun, camide kimse yokken bilgisayarı pantolonunun içine sokarak çalması kameralara yansıdı. Olay, Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde bulunan Kiremitçi Camii'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kur'an-ı Kerim öğrenmeye gelen çocukların teneffüse çıktığını fırsat bilen 2 çocuk, boşluktan yararlanarak öğretmenin laptop çantasının yanına gitti. Çantayı karıştıran çocuklardan biri laptopu pantolonunun içine sokacakken, tereddüt edip geri bıraktı. Kısa bir süre sonra ise diğer çocuk müsait zamanı bulur bulmaz çantadan çıkardığı laptopu göbeğinin önüne sıkıştırarak camiden çıktı. Bilgisayarının çantadan çalındığını gören öğretmen, güvenlik kameralarını izledikten sonra durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kameralarını inceledi. Bilgisayar çalan çocukların kimlikleri tespit edilmeye çalışılırken, olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Pantolonunun içine soktuğu laptopu alıp böyle kaçtı

Kur'an kursunda bilgisayarı çaldılar

BURSA - Bursa'da Kur'an kursunda 2 çocuğun, camide kimse yokken bilgisayarı pantolonunun içine sokarak çalması kameralara yansıdı.

Olay, Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde bulunan Kiremitçi Camii'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kur'an-ı Kerim öğrenmeye gelen çocukların teneffüse çıktığını fırsat bilen 2 çocuk, boşluktan yararlanarak öğretmenin laptop çantasının yanına gitti. Çantayı karıştıran çocuklardan biri laptopu pantolonunun içine sokacakken, tereddüt edip geri bıraktı. Kısa bir süre sonra ise diğer çocuk müsait zamanı bulur bulmaz çantadan çıkardığı laptopu göbeğinin önüne sıkıştırarak camiden çıktı.

Bilgisayarının çantadan çalındığını gören öğretmen, güvenlik kameralarını izledikten sonra durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kameralarını inceledi.

Bilgisayar çalan çocukların kimlikleri tespit edilmeye çalışılırken, olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Emir Aktaş - Güncel

Osmangazi Bursa Güncel Haberler

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